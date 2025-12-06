जब Esha Deol के लिए दूल्हा ढूंढ़ रही थीं Dhamendra की पहली पत्नी प्रकाश कौर, हीमैन ने खुद किया था खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र (Dharmendra) की पहली पत्नी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हमेशा से ही फैंस के बीच दिलचस्पी का विषय रहे। कहा तो ऐसा जाता है कि हेमा मालिनी से शादी के बाद भी धर्मेंद्र ज्यादातर प्रकाश कौर के साथ रहते थे और हेमा के पास आते-जाते रहे। इसी तरह दोनों पत्नियां कभी आमने-सामने नहीं आईं।
ईशा के लिए ढूंढ़ रही थीं दूल्हा
हालांकि बेटियों का आना उनके घर में था। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक बार जब ईशा देओल चाचा अजीत देओल से मिलने धर्मेंद्र के घर गई थी तो उन्होंने प्रकाश कौर के पैर हुए थे। अब हम आपको ऐसा ही एक और जबरदस्त किस्सा सुनाने वाले हैं। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, एक समय हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल के लिए दूल्हा ढूंढ रही थीं।
क्या थी प्रकाश कौर की इच्छा
जीवनी लेखक राजीव विजयकर ने अपनी पुस्तक धर्मेन्द्र: नॉट जस्ट ए ही-मैन में इसके बारे में बताया है। उन्होंने लिखा कि प्रकाश कौर अपनी सौतेली बेटी ईशा के लिए दूल्हा ढूंढने वालों में शामिल थीं। राजीव ने लिखा, 'हालांकि यह बात आम आदमी को अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से विश्वसनीय है कि धर्मेंद्र ने एक बार मुझसे कहा था कि प्रकाश भी ईशा के लिए सुटेबल हस्बैंड ढूंढ़ रही हैं।'
अपने मेमोर, हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा ने भी ये बताया था कि वो धर्मेंद्र के ओरिजनल घर जुहू में कभी नहीं गईं जबकि वो उनके घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर है।
धर्मेंद्र का फैमिली बैकग्राउंड
धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में हुई थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर से चार बच्चे हुए - बेटे सनी और बॉबी देओल और बेटियां अजीता और विजेता देओल। उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की और उनकी दो बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल, हुईं।
