एक कमरे में रहे, पहने एक-दूसरे के कपड़े... जीतेंद्र ने बताया- कौन था Dharmendra का जिगरी यार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर ही नहीं, बल्कि अपनी रियल लाइफ पर्सनैलिटी के लिए भी लोगों का दिल जीता है। इंडस्ट्री में उनकी यारी किसी से छुपी नहीं थी। यूं तो उनके कई स्टार्स दोस्त थे, लेकिन उनका जिगरी यार बॉलीवुड का वो स्टार था जिनके साथ वह अपने कमरा ही नहीं, बल्कि कपड़े भी शेयर करने में नहीं हिचकिचाते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धर्मेंद्र का बेस्ट फ्रेंड कौन था जिसके साथ उन्होंने रूम शेयर किया, इस बारे में बॉलीवुड अभिनेता जीतेंद्र (Jeetendra) ने खुलासा किया है। जीतेंद्र हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 16 (Indian Idol Season 16) के मंच पर आए जो अपकमिंग स्पेशल एपिसोड में दिखाया जाएगा।