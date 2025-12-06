Language
    एक कमरे में रहे, पहने एक-दूसरे के कपड़े... जीतेंद्र ने बताया- कौन था Dharmendra का जिगरी यार

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े किस्से किसी के भी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी हैं। हाल ही में जीतेंद्र ने रिवील किया है कि ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र के जिगरी यार थे बॉलीवुड के ये स्टार। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर ही नहीं, बल्कि अपनी रियल लाइफ पर्सनैलिटी के लिए भी लोगों का दिल जीता है। इंडस्ट्री में उनकी यारी किसी से छुपी नहीं थी। यूं तो उनके कई स्टार्स दोस्त थे, लेकिन उनका जिगरी यार बॉलीवुड का वो स्टार था जिनके साथ वह अपने कमरा ही नहीं, बल्कि कपड़े भी शेयर करने में नहीं हिचकिचाते थे।

    धर्मेंद्र का बेस्ट फ्रेंड कौन था जिसके साथ उन्होंने रूम शेयर किया, इस बारे में बॉलीवुड अभिनेता जीतेंद्र (Jeetendra) ने खुलासा किया है। जीतेंद्र हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 16 (Indian Idol Season 16) के मंच पर आए जो अपकमिंग स्पेशल एपिसोड में दिखाया जाएगा।

    धर्मेंद्र से जीतेंद्र की पहली मुलाकात

    इंडियन आइडल 16 के नए प्रोमो आए हैं जहां जीतेंद्र ने धर्मेंद्र के बारे में कुछ किस्से याद किए। एक किस्सा उन्होंने धर्मेंद्र के शुरुआत करियर के दिनों के बारे में बताया। बात 1960 के दशक की है, जब ही-मैन की पहली फिल्म सिनेमाघरों में लगी थी। उस वक्त जीतेंद्र फिल्मों में नहीं आए थे। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ चर्चगेट गए और उन्होंने धर्मेंद्र को देखा और दोस्तों संग उनका नाम चिल्लाने लगे। फिर धर्मेंद्र आए और प्यार से पूछा, "हां जी, आपने मुझे याद किया?" जीतेंद्र ने कहा कि वह बहुत प्यारे थे।

    धर्मेंद्र के बेस्ट फ्रेंड थे बॉलीवुड स्टार

    एक और प्रोमो आया है जिसमें जीतेंद्र ने धर्मेंद्र के जिगरी यार के बारे में बताया है। जीतेंद्र ने बताया कि अभिनेता के सबसे करीबी दोस्त कोई और नहीं बल्कि मनोज कुमार (Manoj Kumar) थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अभिनेता ने बताया, "धर्मेंद्र जी के बेस्ट फ्रेंड मनोज कुमार थे।"

     
     
     
    जीतेंद्र ने आगे कहा, "वह दिल्ली से आए हैं और यह पंजाब से आए हैं। सुना है कि दोनों एक ही रूम में रहते थे और कभी-कभी ऐसा होता था कि कोई स्क्रीन टेस्ट देने जाना है, तो दोनों एक-दूसरे की शर्ट लेकर चले जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि रिहर्सल में एक ही शर्ट दिखाई देती थी।"

