Kapil Sharma को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए Dharmendra ने किया था 2 घंटे इंतजार, शो पर याद कर हुए इमोशनल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 में एक बेहद भावुक पल आया जब स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दिग्गज धर्मेंद्र के साथ अपने जीवन भर के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। कपिल को परिवार की तरह मानते थे धर्मेंद्र कपिल ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि धर्मेंद्र हमेशा से उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे और उसी तरह ट्रीट भी करते थे। कपिल ने भावुक होते हुए कहा- 'उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा माना...और उनके जैसा ना कोई था और ना होगा।'

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कपिल ने बताया कि जहां दर्शकों ने उन्हें पहली बार लोकल लाफ्टर क्लब में परफॉर्म करते हुए देखा था, लेकिन धर्मेंद्र उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। कपिल ने बताया कि धर्मेंद्र ने टोरंटो में उन्हें परफॉर्म करते हुए देखने के लिए लगभग दो घंटे इंतजार किया था। इस भाव ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता मज़बूत हुआ जो पर्दे से कहीं आगे तक फैला।