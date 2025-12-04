Language
    Kapil Sharma को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए Dharmendra ने किया था 2 घंटे इंतजार, शो पर याद कर हुए इमोशनल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    इंडियन आइडल 16 में कपिल शर्मा दिग्गज धर्मेंद्र (Dharmendra) के साथ अपने गहरे रिश्ते पर भावुक हो गए। कपिल ने बताया कि धर्मेंद्र हमेशा उन्हें ...और पढ़ें

    Hero Image

    कपिल शर्मा के साथ धर्मेंद्र (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 में एक बेहद भावुक पल आया जब स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दिग्गज धर्मेंद्र के साथ अपने जीवन भर के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की।

    कपिल को परिवार की तरह मानते थे धर्मेंद्र

    कपिल ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि धर्मेंद्र हमेशा से उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे और उसी तरह ट्रीट भी करते थे। कपिल ने भावुक होते हुए कहा- 'उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा माना...और उनके जैसा ना कोई था और ना होगा।'

    Dharmendra (10)

    कपिल ने बताया कि जहां दर्शकों ने उन्हें पहली बार लोकल लाफ्टर क्लब में परफॉर्म करते हुए देखा था, लेकिन धर्मेंद्र उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। कपिल ने बताया कि धर्मेंद्र ने टोरंटो में उन्हें परफॉर्म करते हुए देखने के लिए लगभग दो घंटे इंतजार किया था। इस भाव ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता मज़बूत हुआ जो पर्दे से कहीं आगे तक फैला।

    भावुक होकर कपिल ने गाया गाना

    कपिल शर्मा ने उस अनमोल वॉइस नोट के बारे में भी बात की जिसमें धर्मेंद्र ने उनके शो को आशीर्वाद दिया था और कहा कि यह एक ऐसी याद है जिसे वह आज भी अपने पास रखते हैं। अपने दिवंगत पिता और धर्मेंद्र, दोनों को श्रद्धांजलि देते हुए, कपिल ने भावुक गीत 'चिट्ठी ना कोई संदेश' गाया, जिसे सुनकर दर्शक और जज दोनों भावुक हो गए।

    दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। नवंबर के मध्य में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था। थोड़ी रिकवरी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई जहां घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा था।

