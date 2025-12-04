धर्मेंद्र से शादी के बाद Hema Malini की हालत हो गई थी बेहद खराब, बी-ग्रेड फिल्मों में करना पड़ा था काम!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के जाने के गम से अभी कोई उबरा नहीं है। भले ही धर्मेंद्र की उम्र 89 साल रही हो और उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर सभी को अलविदा कहा हो, लेकिन ही-मैन का जाना मानो देशवासियों के लिए किसी अपने के जाने के बराबर रहा है। वहीं देओल परिवार भी इस वक्त सदमे में है। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) भी इस वक्त उदास हैं और हताश हैं। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने खूब पापड़ बेले थे तो वहीं ड्रीम गर्ल ने भी धर्मेंद्र से शादी के बाद कई परेशानियों का सामना किया। आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे, जब शादी के बाद हेमा को बी-ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा था।

बी-ग्रेड फिल्मों में हेमा मालिनी ने किया काम साल 1980 में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की। शादी से पहले हेमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में पत्नी प्रकाश कौर को छोड़े बिना उन्होंने हेमा से दूसरी शादी धर्म बदलकर की। शादी से पहले हेमा सुपरस्टार थीं लेकिन शादी के बाद हेमा पर मुश्किलों का पहड़ा टूटा और आर्थिक तंगी के जाल में हेमा फंस गईं। दरअसल हेमा को अचानक से पता चला कि उन पर सरकार का 1 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।

हेमा ने क्यों नहीं ली धर्मेंद्र की मदद? हेमा के ऊपर परेशानी आई तो धर्मेंद्र को इस बात का पता चला। धर्मेंद्र ने हेमा को मदद की पेशकश की लेकिन हेमा ने इससे इंकार कर दिया। हेमा मालिनी की बायोग्राफी Hema Malini: Beyond The Dream Girl इसका जिक्र किया गया है। रामकमल मुखर्जी ने हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसी किताब में इसका जिक्र है। किताब के मुताबिक, पैसों के लिए धर्मेंद्र ने हेमा की मदद के लिए कहा, लेकिन हेमा मदद लेने से इंकार कर दिया। हेमा ने किताब में बताया कि उनके पिता के लगातार याद दिलाने के बावजूद उनकी मां टैक्स चुकाने को लेकर बेहद लापरवाह थीं। उन्होंने कहा,