    धर्मेंद्र से शादी के बाद Hema Malini की हालत हो गई थी बेहद खराब, बी-ग्रेड फिल्मों में करना पड़ा था काम!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    Dharmendra-Hema Malini: धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा मालिनी अब अकेली पड़ गईं। हमेशा धर्मेंद हेमा के साथ साए की तरह रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ...और पढ़ें

    हेमा मालिनी को जब करना पड़ा बी-ग्रेड फिल्मों में काम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के जाने के गम से अभी कोई उबरा नहीं है। भले ही धर्मेंद्र की उम्र 89 साल रही हो और उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर सभी को अलविदा कहा हो, लेकिन ही-मैन का जाना मानो देशवासियों के लिए किसी अपने के जाने के बराबर रहा है। वहीं देओल परिवार भी इस वक्त सदमे में है। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) भी इस वक्त उदास हैं और हताश हैं। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने खूब पापड़ बेले थे तो वहीं ड्रीम गर्ल ने भी धर्मेंद्र से शादी के बाद कई परेशानियों का सामना किया। आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे, जब शादी के बाद हेमा को बी-ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा था।

    बी-ग्रेड फिल्मों में हेमा मालिनी ने किया काम

    साल 1980 में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की। शादी से पहले हेमा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में पत्नी प्रकाश कौर को छोड़े बिना उन्होंने हेमा से दूसरी शादी धर्म बदलकर की। शादी से पहले हेमा सुपरस्टार थीं लेकिन शादी के बाद हेमा पर मुश्किलों का पहड़ा टूटा और आर्थिक तंगी के जाल में हेमा फंस गईं। दरअसल हेमा को अचानक से पता चला कि उन पर सरकार का 1 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।

    Dharmendra Hema 2

    टैक्स की इतनी राशि देखकर हेमा दंग रह गईं, क्योंकि उन्हें ही ये टैक्स चुकाना था और दूसरी तरफ उस दौर में इतनी बड़ी रकम किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम थी। ऐसे में हेमा को इस रकम को चुकाने के लिए बी-ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा था। हेमा को ये टैक्स की रकम चुकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्में करनी थीं, इसीलिए उन्होंने बी-ग्रेड फिल्मों में काम किया।

    हेमा ने क्यों नहीं ली धर्मेंद्र की मदद?

    हेमा के ऊपर परेशानी आई तो धर्मेंद्र को इस बात का पता चला। धर्मेंद्र ने हेमा को मदद की पेशकश की लेकिन हेमा ने इससे इंकार कर दिया। हेमा मालिनी की बायोग्राफी Hema Malini: Beyond The Dream Girl इसका जिक्र किया गया है। रामकमल मुखर्जी ने हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसी किताब में इसका जिक्र है। किताब के मुताबिक, पैसों के लिए धर्मेंद्र ने हेमा की मदद के लिए कहा, लेकिन हेमा मदद लेने से इंकार कर दिया। हेमा ने किताब में बताया कि उनके पिता के लगातार याद दिलाने के बावजूद उनकी मां टैक्स चुकाने को लेकर बेहद लापरवाह थीं। उन्होंने कहा,

    'मेरे अम्मा को मेरे पिता बार-बार याद दिलाते रहते थे कि हमें टैक्स देना होगा, लेकिन मेरी मां थोड़ी नासमझ ही थीं और उन्हें लगता था कि हमसे इतना टैक्स वसूलना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमा रही है।' किताब में ये भी कहा गया कि, हेमा मालिनी को 1 करोड़ के बकाया टैक्स के बारे में पिता के निधन के बाद ही पता चला था। इसके बाद हेमा बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने गईं।

    Dharmendra Hema

    हेमा ने अपनी किताब में यह भी बताया कि,

    'वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा और कठिन दौर था, जो करीब 10 साल तक रहा। मुझे अपने कर्ज चुकाने थे और इन फिल्मों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। डांस शोज से मेरा गुजारा चल तो रहा था लेकिन ज्यादातर पैसा फिल्मों से ही आता था।'

    हेमा की जिंदगी में ये दौर करीब 10 सालों तक रहा। उस वक्त वो बेटी ईशा और अहाना की मां बन चुकी थीं। ऐसे में जिम्मेदारियां और ज्यादा थीं। उस वक्त उन्होंने 'दुर्गा', 'अंजाम', 'सीतापुर की गीता' और 'जमाई राजा' समेत कुछ फिल्मों (Hema Malini Films) में काम किया।

