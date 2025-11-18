दीवानों का हाल-ए-दिल बयां करता है Mukesh का ये गीत, बेहद दर्द भरा है 3 मिनट 41 सेकेंड का गाना
Mukesh Songs: सिंगर मुकेश ने अपने शानदार सिंगिंग करियर में एक से बढ़कर एक गीत को आवाज दी थी। आज भी गायक के गानों को खूब सुना जाता है। इस आधार पर हम आपको मुकेश के एक लोकप्रिय दर्द भरे नगमे के बारे में बताने जा रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी सिंगर के तौर पर मुकेश का याद किया जाता है। ये उनकी रूहानी आवाज का ही जादू था, जो आज भी उनके शानदार गीतों को सुना जाता है। बतौर गायक मुकेश ने अपने शानदार सिंगिंग करियर में एक से बढ़कर एक गीत को गाया। हर किस्म के जॉनर के गानों में मुकेश का महारथ हासिल था।
खासतौर पर जब बात दर्द नगमे की जाती थी तो उसमें मुकेश (Singer Mukesh) की मधुर आवाज का कोई मुकाबला नहीं था। इस आधार पर आज हम आपको मुकेश के एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 58 साल बाद भी श्रोताओं की पहली पसंद बना हुआ है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से सॉन्ग की बात की जा रही है।
58 साल बाद भी अमर है मुकेश का ये गीत
गायक मुकेश हिंदी सिनेमा में एक्टर बनने आए थे। करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ मूवी में एक्टिंग में हाथ आजमाया था। लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक्टिंग में मुकेश को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो सकी और फिर उन्होंने गायकी को अपना करियर बनाया।
यह भी पढ़ें- Mukesh का ये गीत जिंदगी का सफरनामा करता है बयां, Lata Mangeshkar संग मिलकर गाया था कल्ट सॉन्ग
इस बार मुकेश की किस्मत चमक गई और वह एक सफल गायक बनकर उभरे। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने एक बेहतरीन सैड सॉन्ग अभिनेता मनोज कुमार (Manoj Kumar) की फिल्म उपकार (Upkar) के लिए गाया था, जिसे 58 साल पहले रिलीज किया गया था।
1967 में रिलीज हुई मनोज कमार की फिल्म उपकार के उस गाने के बोल- दीवानों से ये मत पूछो... (Deewano Se Ye Mat Poocho) हैं। इस सैड सॉन्ग को मुकेश ने अपनी आवाज दी थी। सुपरस्टार मनोज पर फिल्माया गया ये सॉन्ग सबसे लोकप्रिय दर्द भरे पुराने गीतों में शुमार है, जिसे फैंस सुनना पसंद करते हैं।
प्लेलिस्ट में शामिल करें मुकेश का ये गीत
3 मिनट 41 सेकेंड के इस गाने के मुखड़े से लेकर अंतरा तक सब कुछ काफी बेहतरीन है, जिसे सुनकर आपका भी आंखें भर आएंगी। अगर आप भी पुराने गाने सुनने का शौक रखते हैं तो इसे मुकेश के इस गीत को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल कर लें। दीवानों से ये मत पूछे को एक बार सुनने से आपके दिल को सुकून पहुंच जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।