दीवानों का हाल-ए-दिल बयां करता है Mukesh का ये गीत, बेहद दर्द भरा है 3 मिनट 41 सेकेंड का गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी सिंगर के तौर पर मुकेश का याद किया जाता है। ये उनकी रूहानी आवाज का ही जादू था, जो आज भी उनके शानदार गीतों को सुना जाता है। बतौर गायक मुकेश ने अपने शानदार सिंगिंग करियर में एक से बढ़कर एक गीत को गाया। हर किस्म के जॉनर के गानों में मुकेश का महारथ हासिल था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खासतौर पर जब बात दर्द नगमे की जाती थी तो उसमें मुकेश (Singer Mukesh) की मधुर आवाज का कोई मुकाबला नहीं था। इस आधार पर आज हम आपको मुकेश के एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 58 साल बाद भी श्रोताओं की पहली पसंद बना हुआ है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से सॉन्ग की बात की जा रही है।

58 साल बाद भी अमर है मुकेश का ये गीत गायक मुकेश हिंदी सिनेमा में एक्टर बनने आए थे। करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ मूवी में एक्टिंग में हाथ आजमाया था। लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक्टिंग में मुकेश को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो सकी और फिर उन्होंने गायकी को अपना करियर बनाया।

1967 में रिलीज हुई मनोज कमार की फिल्म उपकार के उस गाने के बोल- दीवानों से ये मत पूछो... (Deewano Se Ye Mat Poocho) हैं। इस सैड सॉन्ग को मुकेश ने अपनी आवाज दी थी। सुपरस्टार मनोज पर फिल्माया गया ये सॉन्ग सबसे लोकप्रिय दर्द भरे पुराने गीतों में शुमार है, जिसे फैंस सुनना पसंद करते हैं।