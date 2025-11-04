Mukesh का ये गाना सुन बदल जाएगी जिंदगी, MS Dhoni का भी फेवरेट है 49 साल पुराना गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 3 दशक से ज्यादा समय तक अपनी मधुर आवाज से फैंस के दिलों को जीतने वाले गायक मुकेश को भला कौन भूल सकता है। बतौर प्लेबैक सिंगर मुकेश (Mukesh) साहब का करियर काफी शानदार रहा। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज दी थी। ऐसा ही एक गीत उन्होंने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के लिए गाया था, जिसे रिलीज के 49 साल बाद भी श्रोता सुनना पसंद करते हैं।

खास बात ये है कि मुकेश के इस गाने को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) भी काफी सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के किस सॉन्ग के बारे में बात की जा रही है।

मुकेश दा का यादगार गाना पुराने गानों में बड़ी ही खास बात होती है, रिलीज को बेशक कई दशक बीत गए हों, लेकिन आज भी उनको सुनना एकदम नया सा लगता है। सिंगर मुकेश के जिस गाने के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह भी ओल्ड इज गोल्ड की कैटेगरी में आता है। उनके बेस्ट सॉन्ग में से एक ये गाना अमिताभ बच्चन की 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी-कभी (Kabhi Kabhi) से नाता रखता है और इसके बोल हैं- मैं पल दो पल का शायर हूं... (Main Pal Do Pal Ka Shair Hoon)।

इसके अलावा ध्यान दिया कभी कभी फिल्म के मैं पल दो पल का शायर हूं कि मेकिंग की तरफ तो इसे गाने के संगीतकार खय्याम साहब थे, जबकि साहिर लुधियानवी की कलम से इसके लिरिक्स निकले थे। इस तरह से ये कल्ट क्लासिक सॉन्ग बनकर तैयार हुआ था।