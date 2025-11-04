Mukesh का ये गाना सुन बदल जाएगी जिंदगी, MS Dhoni का भी फेवरेट है 49 साल पुराना गीत
Mukesh हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायकों में से एक रहे। 35 साल के सिंगिंग करियर में मुकेश ने एक से बढ़कर एक गीत के जरिए श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाया। आज हम आपको सिंगर के बेस्ट सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं,जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी का भी फेवरेट माना जाता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 3 दशक से ज्यादा समय तक अपनी मधुर आवाज से फैंस के दिलों को जीतने वाले गायक मुकेश को भला कौन भूल सकता है। बतौर प्लेबैक सिंगर मुकेश (Mukesh) साहब का करियर काफी शानदार रहा। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज दी थी। ऐसा ही एक गीत उन्होंने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के लिए गाया था, जिसे रिलीज के 49 साल बाद भी श्रोता सुनना पसंद करते हैं।
खास बात ये है कि मुकेश के इस गाने को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) भी काफी सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के किस सॉन्ग के बारे में बात की जा रही है।
मुकेश दा का यादगार गाना
पुराने गानों में बड़ी ही खास बात होती है, रिलीज को बेशक कई दशक बीत गए हों, लेकिन आज भी उनको सुनना एकदम नया सा लगता है। सिंगर मुकेश के जिस गाने के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह भी ओल्ड इज गोल्ड की कैटेगरी में आता है। उनके बेस्ट सॉन्ग में से एक ये गाना अमिताभ बच्चन की 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी-कभी (Kabhi Kabhi) से नाता रखता है और इसके बोल हैं- मैं पल दो पल का शायर हूं... (Main Pal Do Pal Ka Shair Hoon)।
जी हां, मुकेश का ये गाना आपके जीवन जीने के नजरिये को बदलकर रख देगा। अगर आप कभी भी निराश या हताश हो रहे हैं, तो एक बार ये गीत जरूर सुनना चाहिए। गौर करने वाली बात ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूं सॉन्ग इंडियन क्रिकेट इतिहास के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट माना जाता है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इसकी पुष्टि की थी और गुनगुना के भी दिखाया था।
इसके अलावा ध्यान दिया कभी कभी फिल्म के मैं पल दो पल का शायर हूं कि मेकिंग की तरफ तो इसे गाने के संगीतकार खय्याम साहब थे, जबकि साहिर लुधियानवी की कलम से इसके लिरिक्स निकले थे। इस तरह से ये कल्ट क्लासिक सॉन्ग बनकर तैयार हुआ था।
49 साल बाद भी हिट
मुकेश ने बतौर सिंगर हिंदी सिनेमा में करीब 1000 गाने गए थे। कभी-कभी फिल्म का मैं पल दो पल का शायर हूं उनके सबसे शानदार नगमों में से एक था, जो आज 49 साल बाद भी अमर है। अगर आप भी पुराने गानों को सुनना पसंद करते हैं कि तो अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए इस सॉन्ग को अपनी प्लेलिस्ट में आसानी से शामिल कर लें।
