धर्मेंद्र के 90वें बर्थडे पर उनके फार्महाउस पर होगा जश्न का माहौल, सनी-बॉबी ने फैंस के लिए की खास व्यवस्था
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को निधन हो गया था। एक्टर का 8 दिसंबर को जन्मदिन होता है। अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही उनकी मौत ने सभी को और भी मायूस कर दिया है। अब पिता के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी (Bobby Deol) ने इसे सेलिब्रेट करने का एक खास प्लान बनाया है।
सनी देओल और बॉबी ने लिया खास फैसला
उनका प्लान है कि इस मौके पर वो खंडाला स्थित पिता के फार्महाउस पर जाएंगे। इसके अलावा वो फैंस के लिए घर के दरवाजे भी खोलेंगे ताकि पिता की विरासत के दर्शन कर सकें। दरअसल धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया गया था और ऐसे में परिवार के द्वारा उठाया गया ये कदम फैंस को उनसे जुड़ने का मौका देगा।
फार्महाउस पर मनाया जाएगा बर्थडे
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार,'सनी और बॉबी ने अपने पिता की स्मृति और विरासत का सम्मान करने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है। उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस के दारवाजे खोलने का फैसला किया है जो आकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं। परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगा।' इसकी तैयारियां भी वहां पर शुरू हो चुकी हैं।
हरिद्वार में हुआ था अस्थि विसर्जन
सूत्र ने आगे जानकारी दी कि इसके लिए कोई सेपेशल फैन इवेंट या ऐसा कुछ नहीं रखा गया है ये बस उन लोगों के लिए है जो दिल से बस उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले सनी देओल और बॉबी देओल ने बुधवार सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की थीं।
धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार थे। 10 नवंबर को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कुछ समय बाद रिकवरी को देखते हुए उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और घर पर ही उनकी देखभाल की जा रही थी। इसके बाद 24 नवंबर को उनके निधन की खबर आई और आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया जिसमें मीडिया जगत के कई दिग्गज मौजूद थे।
