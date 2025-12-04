धर्मेंद्र के 90वें बर्थडे पर उनके फार्महाउस पर होगा जश्न का माहौल, सनी-बॉबी ने फैंस के लिए की खास व्यवस्था

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को निधन हो गया था। एक्टर का 8 दिसंबर को जन्मदिन होता है। अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही उनकी मौत ने सभी को और भी मायूस कर दिया है। अब पिता के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी (Bobby Deol) ने इसे सेलिब्रेट करने का एक खास प्लान बनाया है।

सनी देओल और बॉबी ने लिया खास फैसला उनका प्लान है कि इस मौके पर वो खंडाला स्थित पिता के फार्महाउस पर जाएंगे। इसके अलावा वो फैंस के लिए घर के दरवाजे भी खोलेंगे ताकि पिता की विरासत के दर्शन कर सकें। दरअसल धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया गया था और ऐसे में परिवार के द्वारा उठाया गया ये कदम फैंस को उनसे जुड़ने का मौका देगा।

हरिद्वार में हुआ था अस्थि विसर्जन सूत्र ने आगे जानकारी दी कि इसके लिए कोई सेपेशल फैन इवेंट या ऐसा कुछ नहीं रखा गया है ये बस उन लोगों के लिए है जो दिल से बस उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले सनी देओल और बॉबी देओल ने बुधवार सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की थीं।