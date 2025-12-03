धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन में चुपके से रिकॉर्ड कर रहे पैप्स पर आग बबूला हुए Sunny Deol; कहा- कितने पैसे...?
अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को निधन हो गया था। उनके अस्थियों का विसर्जन 3 दिसंबर को हरिद्वार में गंगा नदी में किया गया, जिसम ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर हो गया था। एक्टर काफी समय से ब्रीचकैंडी अस्पताल में भर्ती थे और स्थिति थोड़ी सुधर जाने के बाद परिवार वालों ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया। इससे पहले सोशल मीडिया पर उनके कई एक वीडियोवायरल हो रहे थे जिसमें से एक हॉस्पिटल का वीडियो भी था। इस वीडियो में धर्मेंद्र बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे थे जबकि पूरा परिवार उनके आसपास इकट्ठा था।
गंगा में विसर्जित की गई अस्थियां
इसके बाद एक वीडियो में कुछ पैप्स सनी देओल के घर के बाहर वीडियो बना रहे थे जिसके बाद एक्टर ने गुस्से में आकर उन्हें खूब सुनाया था। अब ऐसा ही एक वीडियोसोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है जिसमें सनी पाजी का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच गया। दरअसल परिवार 3 दिसंबर को हरिद्वार में गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने गया था।
पोते करण देओल ने किया विसर्जन
सनी देओल और बाबी देओल मंगलवार को ही परिवार के सदस्यों के साथ हरिद्वार पहुंच गए थे और पांच सितारा होटल पीलीभीत हाउस में ठहरे थे। अस्थि विसर्जन की मुख्य प्रक्रिया सनी देओल के पुत्र करण देओल की ओर से श्रवण नाथ नगर क्षेत्र स्थित पीलीभीत हाउस के घाट पर संपन्न कराई गई।
चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे पैप्स
अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सनी धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के दौरान चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहे एक पैपराजो को डांट लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में, गुस्से में सनी पैपराजो की ओर बढ़ते हुए उसका कैमरा छीनकर सवाल करते हैं पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए तेरे को?"
अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी ये हस्तियां
इससे पहले जब पैप्स सनी के घर के बाहर तस्वीरें और वीडियो लेने की कोशिश कर रहे थे तो सनी ने उनको गाली दी थी। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, अगस्त्य नंदा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, जैकीश्रॉफ, सलमान खान, आमिर खान, सलीम खान और शाहरुख खान सहित कई अन्य लोग शामिल हुए थे।
