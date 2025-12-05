Dharmendra: दिलों पर राज करने वाले अभिनेता के लिए शांति पाठ, Fans कर रहे हैं 10 हजार लोगों का भोज

जागरण संवाददाता, मथुरा। अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के तमाम लोग फैन हैं। बलदेव के गांव सेलखेड़ा के ग्रामीणों ने अभिनेता की आत्मिक शांति के लिए न शांति पाठ के आयोजन का निर्णय लिया है। यहां एक दर्जन गांव के 10 हजार ग्रामीणों के लिए सहभोज कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन शनिवार को होगा। भोजन बनाने के लिए 40 हलवाई लगाए गए हैं। ये काम एक दिन पूर्व रात्रि में ही शुरू कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वह जन-जन के नायक थे। गांव सेलखेड़ा के ग्रामीणों ने उनकी आत्मिक शांति के लिए शांति पाठ व भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस पर होने वाला खर्च ग्रामीण खुद उठाएंगे।