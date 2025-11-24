Language
    Dharmendra Death: मथुरा में दिखी थी धर्मेंद्र की दीवानगी, हेमा मालिनी की चुनावी सभा में आए थे 'ही-मैन'

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    अभिनेता धर्मेंद्र का मथुरा से गहरा नाता रहा है। उन्होंने 2019 में पत्नी हेमा मालिनी के लिए सौंख और अवरैनी में चुनावी सभाएं कीं, जहां भारी भीड़ उमड़ी। धर्मेंद्र पहली बार जिले में सार्वजनिक मंच पर आए थे। इससे पहले, वह 2018 में हेमा मालिनी के वृंदावन स्थित घर के गृह प्रवेश में भी शामिल हुए थे। उनकी सादगी ने सभी को मोहित कर लिया था।

    ओमेक्स में गृह प्रवेश के दौरान की हैं पांच मई 2018

    जागरण संवाददाता, मथुरा। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का मथुरा से भी गहरा लगाव रहा था। अपनी पत्नी और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की चुनावी जनसभा भी उन्होंने की थी। वर्ष 2019 में उन्होंने सौंख में जाट बाहुल्य क्षेत्र में जनसभा की थी। उन्होंने जाट बाहुल्य बलदेव के अवैरनी में भी जनसभा की थी। यहां धर्मेंद्र जब मंच पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ उन्हें देखने को उमड़ पड़ी। यह पहली बार था जब धर्मेंद्र जिले में पहली बार सार्वजनिक रूप से मंच पर आए थे।

    दो बार मथुरा आए थे धर्मेंद्र, की थीं दो जगह चुनावी जनसभा

    वर्ष 2019 के इस चुनाव में हेमा मालिनी भारी मतों से जीत गईं। इससे पहले धर्मेंद्र पांच मई 2018 को भी मथुरा आए। तब वृंदावन के ओमेक्स सिटी स्थित हेमा मालिनी के घर के गृह प्रवेश में वह शामिल हुए। उनकी बेहद सादगी और अपनत्व के सभी कायल हो गए।