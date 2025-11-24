Dharmendra Death: मथुरा में दिखी थी धर्मेंद्र की दीवानगी, हेमा मालिनी की चुनावी सभा में आए थे 'ही-मैन'

जागरण संवाददाता, मथुरा। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का मथुरा से भी गहरा लगाव रहा था। अपनी पत्नी और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की चुनावी जनसभा भी उन्होंने की थी। वर्ष 2019 में उन्होंने सौंख में जाट बाहुल्य क्षेत्र में जनसभा की थी। उन्होंने जाट बाहुल्य बलदेव के अवैरनी में भी जनसभा की थी। यहां धर्मेंद्र जब मंच पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ उन्हें देखने को उमड़ पड़ी। यह पहली बार था जब धर्मेंद्र जिले में पहली बार सार्वजनिक रूप से मंच पर आए थे।