'सलमान के घाव भरने से पहले ही कुरेद दो', भाईजान के पीछे हाथ धोकर पड़ा डायेक्टर, अब किया सबसे शॉकिंग खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से पंगा लेने से पहले काफी लोग इंडस्ट्री में चार बार सोचते हैं। कई बार सलमान खान पर ये आरोप लग चुका है कि वह लोगों का करियर खाते हैं।
हालांकि, जब शहनाज बिग बॉस 19 के मंच पर आई थीं, तो सलमान खान ने लोगों की गलत धारणा पर बात की थी, लेकिन साथ ही बातों ही बातों में दबंग के डायरेक्टर पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'क्या काम मिला भाई?'। सलमान खान के मुंह से निकले इन अल्फाजों को सुनकर अभिनव कश्यप एक बार फिर से ट्रिगर हो गए हैं और भाईजान को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं।
सलमान खान को चोट पहुंचाने को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत के दौरान अभिनव ने सलमान खान के काम न मिलने वाले तंज का जवाब देते हुए कहा, "नहीं मिला काम, तभी तो आपके यहां बैठा हूं। यही मेरा काम है, 'तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम'। तो मेरे जीवन में आजकल यही काम है कि सलमान खान के घाव जैसे ही भर जाए, उनको वापस कुरेद दो। दो महीने हो गए बेचारा परेशान है। अब थोड़े-थोड़े उसके जख्म भर रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो वापस छील के आएंगे, थोड़ा खून बहाकर आएंगे"।
कमजोर लोगों को दबाता है सलमान खान
अभिनव कश्यप के आरोपों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, उन्होंने आगे कहा, "सलमान खान सिर्फ वीक लोगों को दबाता है। तो वह तभी दबाता है, जब दबा सकता है। उसे समझ आ गया है कि मैं नहीं दबूंगा, क्योंकि मेरे साथ तो सत्य है...गुंडा तो ये है, मर्डरर है ये। ठीक है मार दे तो? तो उसको पता चलेगा कि उसके कर्मो की सजा उसको मिल रही है। मैं नहीं डरता"।
अभिनव कश्यप ने ये भी बताया कि सलमान खान उनके साथ सेट पर बुरा बर्ताव करते थे। उन्होंने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि अभी हमारे भी तलवे चाटेगा। उसने निश्चानी की तारीफ की, उसके रिएक्शन में मैंने बोला था कि अभी हमारी भी तारीफ करेगा,मतलब तलवे चाटेगा। अगर सलमान खान को मेरी लिखी स्क्रिप्ट इतनी पसंद थी, तो दबंग बनाते वक्त गंदा बर्ताव क्यों किया? उन्होंने जाते-जाते ये भी कह दिया कि सलमान खान के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। आजकल कहीं भी वह मुस्कुराते नहीं है।
