साउथ डायरेक्टर दिलाएंगे Salman Khan को खोया हुआ मुकाम, क्या 2026 में कमबैक करेंगे 'भाईजान'?
आजकल बॉलीवुड स्टार्स साउथ डायरेक्टर्स के साथ काम करके अपना करियर चमका रहे हैं। शाह रुख खान और रणबीर कपूर के धमाकेदार कमबैक के बाद अब सलमान खान के फैंस भी उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए एक खुशखबरी है कि सलमान खान भी एक साउथ डायरेक्टर के साथ कमबैक कर सकते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल के सालों में तेलुगु सिनेमा को दुनिया भर में तारीफ मिलने के साथ बॉलीवुड एक्टर टॉलीवुड फिल्मों में काम करने और साउथ के फिल्ममेकर्स के साथ काम करने को तैयार हैं। कई हिंदी एक्टर तेलुगु और तमिल के टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ मिलकर बड़ी हिट फिल्में देने के लिए आगे आ रहे हैं। शाहरुख खान ने 2023 में एटली की जवान के साथ एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और रणबीर कपूर ने संदीप रेड्डी की एनिमल के साथ जबरदस्त हिट फिल्म दी।
साउथ डायरेक्टर की फिल्म में नजर आएंगे भाईजान
अब एक और टॉप लीग बॉलीवुड स्टार एक साउथ इंडियन डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान 2026 में एक बड़े बजट की फिल्म के लिए मशहूर प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ काम करने के लिए मान गए हैं। डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली, जिन्होंने मुन्ना, बृंदावनम, येवडू, महर्षि और वारिसु (वारासुडू) जैसी फिल्मों के लिए इसी प्रोडक्शन हाउस के तहत काम किया था। उन्होंने कथित तौर पर सलमान खान के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है और प्रोजेक्ट को सेट पर लाने के लिए फाइनल अप्रूवल भी ले लिया है।
लंबे वक्त से सलमान की नहीं आई हिट फिल्म
सलमान खान की हाल की फिल्में, दबंग 3 और टाइगर 3 को छोड़कर, बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं डाल पाईं। यहां तक कि उनकी पिछली फिल्म सिकंदर भी बुरी तरह फ्लॉप रही, इसे मुरुगदौस ने डायरेक्ट किया था। वह अपनी अगली फिल्म से जबरदस्त वापसी की उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने वामशी पैडिपल्ली की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है।
सलमान को है बड़ी हिट की जरुरत
दूसरी तरफ वामशी पैडिपल्ली पिछले दो साल से अपनी स्क्रिप्ट के लिए एक सही बॉलीवुड हीरो का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले आमिर खान को एक स्क्रिप्ट सुनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। थलपति विजय के साथ उनकी पिछली फिल्म वरसुडू को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था। इसलिए, वह नए जमाने के फिल्ममेकर्स से भारी कॉम्पिटिशन के बीच टिके रहने के लिए एक बड़ी हिट देना चाहते हैं। अब देखना होगा कि वामशी पैडिपल्ली सलमान खान के साथ कुछ बड़ा कर पाते हैं या नहीं?
