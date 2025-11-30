Bigg Boss 19 खत्म होने के बाद इस कंटेस्टेंट के साथ काम करेंगे Salman Khan, इस एक आदत के मुरीद हुए भाईजान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन एक्टर गौरव खन्ना जब से बिग बॉस 19 में आए हैं उनको लेकर एक ही बात कही जा रही है। बाहर बैठी ऑडियंस का कहना है कि जीके पहले वीक से ही बैकफुट पर खेल रहे हैं। जबकि ऐसे देखा जाए तो गौरव टिकट टू फिनाले के जरिए फाइनल में एंट्री करने वाले पहले कंटेस्टेंट हैं।

