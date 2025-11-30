Bigg Boss 19 खत्म होने के बाद इस कंटेस्टेंट के साथ काम करेंगे Salman Khan, इस एक आदत के मुरीद हुए भाईजान
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में गौरव खन्ना को दर्शक और घरवाले 'सेफ प्लेयर' मानते हैं। वहीं सलमान खान ने भी उनकी तारीफ की है। सलमान ने कहा कि गौरव बिना बेवजह झगड़े किए, शांति से गेम खेलते हैं और दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक प्लेयर को अपने साथ काम करने का भी मौका दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन एक्टर गौरव खन्ना जब से बिग बॉस 19 में आए हैं उनको लेकर एक ही बात कही जा रही है। बाहर बैठी ऑडियंस का कहना है कि जीके पहले वीक से ही बैकफुट पर खेल रहे हैं। जबकि ऐसे देखा जाए तो गौरव टिकट टू फिनाले के जरिए फाइनल में एंट्री करने वाले पहले कंटेस्टेंट हैं।
घर के अंदर कौन कर रहा सेफ प्ले?
वहीं अब गौरव खन्ना को सलमान खान ने एक और गुड न्यूज दी। सलमान ने टीवी एक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द उनके साथ कम करना चाहेंगे। वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान खान ने हाउसमेट से पूछा कि क्या उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि गौरव पूरी तरह से गेम में खुलकर नहीं खेल रहे हैं। इस पर टीम मेंबर्स ने कहा कि गौरव बहुत ही सेफ खेले और घर में उनका कोई दुश्मन नहीं है। इसके बाद सलमान खान ने गौरव की पर्सनालिटी और गेम प्ले की तारीफ की।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'पीठ में छुरा घोंपने...'Pranit More को घर में मीडिया ने किया एक्सपोज, जनता ने जताई खुशी
बिना घबराए खेले गौरव
उन्होंने कहा कि घर के अंदर कोई भी इतने लंबे समय तक अपनी पर्सनालिटी छिपा नहीं सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब दूसरे लड़ते हैं, गौरव आराम से बैठकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखना और समझना पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि गौरव पहले दिन से ही बिना घबराए या बेवजह झगड़े किए एक ही खेल खेल रहे हैं, और पहले देखकर और फिर अपनी राय देकर लगातार अंतिम सप्ताह तक पहुंचे हैं।
View this post on Instagram
चुपचाप बैठे रहते हैं गौरव
उन्होंने गौरव के साथ जल्द ही काम करने का वादा करते हुए कहा,"मुझे नहीं पता कि वह शो जीतेंगे या बाहर काम पाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि वह घर में बैठे-बैठे कुछ नहीं करते। उन्हें लग सकता है कि उन्हें रोल क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि वह आत्मसंतुष्ट हो गए हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व की खूब सराहना होगी। इससे भी बढ़कर, उनके परिवार, दोस्त और पत्नी उनका बहुत सम्मान करेंगे। उनके साथ काम करना वाकई बहुत अच्छा होगा। मैं खुद भी बहुत जल्द गौरव के साथ काम करूंगा।"
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 से एविक्ट होते ही Ashnoor Kaur ने किया पहला पोस्ट, बोलीं- 'भयंकर तूफान के बाद...'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।