Salman Khan के साथ शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गई थीं Karisma Kapoor, शरीर से बहने लगा था खून

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) 90 और 2000 के दशक की मशहूर अदाकारा रही हैं। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस इतनी जबरदस्त होती है कि कोई भी उनका दीवाना हो जाए। मगर बिहाइंड द सीन वह अपने काम को इतनी लगन से करती हैं कि एक बार चोट लगने के बाद भी वह शूटिंग करती रहीं।

किस्सा फिल्म बीवी नंबर 1 का है जिसमें करिश्मा कपूर के साथ लीड रोल में सलमान खान, सुष्मिता सेन और अनिल कपूर जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म में करिश्मा और सलमान की जोड़ी काफी पसंद की गई थी।

सेट पर घायल हो गई थीं करिश्मा कपूर हाल ही में, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एश्ले रेबेलो ने फिल्म के सेट की एक घटना को याद किया है, जब करिश्मा बुरी तरह घायल हो गई थीं। दरअसल, करिश्मा ने एक सीक्वेंस के दौरान मेटल की ड्रेस पहनी थी, जिससे उनके शरीर पर खरोंच लग रही थी और इससे उनके शरीर पर खून बहने लगा था।