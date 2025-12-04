Salman Khan के साथ शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गई थीं Karisma Kapoor, शरीर से बहने लगा था खून
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) एक बार सेट पर इस कदर घायल हो गई थीं कि उनके शरीर से खून बहने लगा था और खुद एक्ट्रेस भी इससे अनजान थीं। ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) 90 और 2000 के दशक की मशहूर अदाकारा रही हैं। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस इतनी जबरदस्त होती है कि कोई भी उनका दीवाना हो जाए। मगर बिहाइंड द सीन वह अपने काम को इतनी लगन से करती हैं कि एक बार चोट लगने के बाद भी वह शूटिंग करती रहीं।
किस्सा फिल्म बीवी नंबर 1 का है जिसमें करिश्मा कपूर के साथ लीड रोल में सलमान खान, सुष्मिता सेन और अनिल कपूर जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म में करिश्मा और सलमान की जोड़ी काफी पसंद की गई थी।
सेट पर घायल हो गई थीं करिश्मा कपूर
हाल ही में, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एश्ले रेबेलो ने फिल्म के सेट की एक घटना को याद किया है, जब करिश्मा बुरी तरह घायल हो गई थीं। दरअसल, करिश्मा ने एक सीक्वेंस के दौरान मेटल की ड्रेस पहनी थी, जिससे उनके शरीर पर खरोंच लग रही थी और इससे उनके शरीर पर खून बहने लगा था।
करिश्मा के शरीर से बह रहा था खून
गलाटा इंडिया के साथ बातचीत में एश्ले रेबेलो ने कहा था, "हम बीवी नंबर 1 में एक गाना शूट कर रहे थे। इसके लिए मैंने करिश्मा कपूर को एक मेटल ड्रेस दी थी और जब वह अपने स्टेप्स कर रही थीं, तो मेटल उन्हें चुभ गया और उन्हें पूरी ड्रेस से खून बहने लगा। मैंने देखा कि गोल्ड ड्रेस पर लाल रंग आ रहा है।”
एश्ले ने बताया कि करिश्मा की हालत देख कोरियोग्राफर ने उनसे पूछा कि क्या वह अगले दिन शूट कर पाएंगी तो एक्ट्रेस ने बिना सोचे कहा कि वह उसी दिन शूट जारी रखेंगी। एश्ले ने बताया, "करिश्मा ने कहा नहीं, यह पूरा सेट है। कितनी प्रोफेशनल इंसान हैं। हमने शूट किया और पूरा काम खत्म किया और फिर अगले दिन मैंने आउटफिट बदल लिया।" डिजाइनर ने रिवील किया कि करिश्मा ने उनसे कहा कि उन्हें जरा भी पता नहीं चला कि उनके शरीर से खून बह रहा है।
