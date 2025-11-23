95 लाख रुपये है Karisma Kapoor की बेटी Samaira की कॉलेज Fees! सौतेली मां संग संपत्ति पर चल रहा विवाद
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) और उनके बच्चे इस वक्त संजय कपूर के संपत्ति विवाद (Sunjay Kapur Property Dispute) मामले को लेकर चर्चा में हैं। दो महीने से करिश्मा की बेटी समायरा की कॉलेज फीस भी नहीं भरी गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान इस वक्त संजय कपूर के संपत्ति विवाद को लेकर चर्चा में हैं। संजय कपूर के अचानक निधन के बाद उनकी संपत्ति पर तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव (Priya Sachdev) का कंट्रोल है।
जब से संजय कपूर का निधन हुआ है, उनकी 30 हजार करोड़ संपत्ति मामला चर्चा में बना हुआ है। प्रिया पर संजय का परिवार और करिश्मा के बच्चे संपत्ति हथियाने का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में, करिश्मा के बच्चों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी दो महीने की कॉलेज व स्कूल फीस नहीं जमा है।
कितनी है करिश्मा की बेटी की फीस?
हाल ही में करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की फीस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ जो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको शायद ही मालूम हो कि समायरा की यूनिवर्सिटी की फीस एक-दो लाख नहीं बल्कि 95 लाख रुपये है। जी हां, हाल ही में कोर्ट में समायरा की कॉलेज फीस की रसीद पेश की गई थी जिसमें प्रति सेमेस्टर की फीस 95 लाख रुपये बताई गई।
कहां पढ़ती हैं करिश्मा कपूर की बेटी?
20 साल की समायरा मुंबई से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं। वह टफ्ट्स यूनिवर्सिटी (Tufts University) में पढ़ रही हैं।
दो महीने से फीस न जमा होने का दावा
जब करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में दलील दी कि दो महीने से उनकी फीस नहीं जमा है, तब समायरा की सौतेली मां यानी संजय की तीसरी पत्नी प्रिया ने एक रसीद दिखाते हुए बताया था कि समायरा की अभी तक की फीस जमा है और नेक्स्ट ड्यू दिसंबर में है। कोर्ट ने इस मामले को ड्रामैटिक न बनाने की सलाह दी थी और कहा था कि इसे पर्सनली हैंडल करना चाहिए।
