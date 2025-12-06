Language
    Ikkis डायरेक्टर श्रीराम राघवन के लिए क्या था Dharmendra का आखिरी मैसेज? वीडियो में हुआ रिवील

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    श्रीराम राघवन (Sriram Raghvan) की फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी फिल्म होगी। उनका नि ...और पढ़ें

    वीडियो में धर्मेंद्र का आखिरी मैसेज (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन की फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इक्कीस बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए एक भावुक पल साबित होने वाली है क्योंकि इसके जरिए वो आखिरी बार धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देखेंगे। दिग्गज अभिनेता का निधन 24 नवंबर को हुआ था,यानी फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से ठीक एक महीने पहले।

    फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन के साथ ये धर्मेंद्र की दूसरी और दुर्भाग्य से आखिरी फिल्म भी है। इससे पहले उन्होंने साल 2007 में जॉनी गद्दार में काम किया था।

    मेकर्स ने जारी किया नया वीडियो

    इस फिल्म से अगस्त्या नंदा और सिमर भाटिया बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। उनके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज में एक महीने से भी कम समय बचा है और वहीं इस खास मौके पर मेकर्स ने एक नया वीडियो रिलीज किया है जिसमें कास्ट राघवन के साथ काम करने पर बात की। राघवन की तारीफ करते हुए उनकी टीम ने कहा कि वो एक ऐसे निर्देशक हैं जो हर फ्रेम को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं।

    वीडियो की शुरुआत श्रीराम राघवन द्वारा अपना परिचय देने और अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से होती है। वे कहते हैं, "मेरा नाम श्रीराम राघवन है, मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प काम किया है। मैं इसे आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।" वीडियो में पर्दे के पीछे के कुछ दिलचस्प पल दिखाए गए हैं और कलाकार निर्देशक के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा करते हैं।

     
     
     
    अगस्त्य नंदा ने की श्रीराम की तारीफ

    इस बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा में मुख्य भूमिका निभाने वाले विवान शाह कहते हैं,"श्रीराम सबसे सिनेमाई फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह वॉर और एक्शन फिल्मों के ग्लैमर के साथ क्या करते हैं।" अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा ने ऐसे अनुभवी निर्देशक से सीखे गए बहुमूल्य सबक पर विचार किया। उन्होंने कहा, "मैंने श्रीराम सर से बहुत कुछ सीखा है और मैं उनका बहुत आभारी हूं।"

    वीडियो में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का एक क्लिप भी है, जिसमें उन्होंने निर्देशक की प्रशंसा करते हुए कहा, "श्रीराम जी, कैप्टन हमेशा बेहतरीन कहानियां चुनते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो।"

