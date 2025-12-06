Ikkis डायरेक्टर श्रीराम राघवन के लिए क्या था Dharmendra का आखिरी मैसेज? वीडियो में हुआ रिवील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन की फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इक्कीस बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए एक भावुक पल साबित होने वाली है क्योंकि इसके जरिए वो आखिरी बार धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देखेंगे। दिग्गज अभिनेता का निधन 24 नवंबर को हुआ था,यानी फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से ठीक एक महीने पहले।

फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन के साथ ये धर्मेंद्र की दूसरी और दुर्भाग्य से आखिरी फिल्म भी है। इससे पहले उन्होंने साल 2007 में जॉनी गद्दार में काम किया था। मेकर्स ने जारी किया नया वीडियो इस फिल्म से अगस्त्या नंदा और सिमर भाटिया बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। उनके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज में एक महीने से भी कम समय बचा है और वहीं इस खास मौके पर मेकर्स ने एक नया वीडियो रिलीज किया है जिसमें कास्ट राघवन के साथ काम करने पर बात की। राघवन की तारीफ करते हुए उनकी टीम ने कहा कि वो एक ऐसे निर्देशक हैं जो हर फ्रेम को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं।