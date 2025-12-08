Language
    38 साल पहले Dharmendra ने ताक पर रख दिया था अपना स्टारडम, 3 लाख रुपये देकर बनवाई थी ये सुपरहिट फिल्म

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    धर्मेंद्र (Dharmendra) जब स्टारडम का आनंद ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया था। अगर जरा सी चूक होती तो शायद उनके स्टारडम का ग्राफ नीचे गि ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र के करियर की हिट रही थी रिस्क से भरी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब कलाकारों का करियर आसमान छू रहा होता है और स्टारडम के फेज में होते हैं, तब वे एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रखते हैं। फिल्मों का चयन सोच-समझकर करते हैं, क्योंकि एक भूल स्टारडम का ग्राफ गिराने में देर नहीं करती है। मगर कई कलाकार ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते और धर्मेंद्र (Dharmendra) उन्हीं में से एक हैं।

    8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपना करियर शुरू किया था लेकिन उन्हें असली सफलता 70 के दशक में मिली। करीब 85 सोलो फिल्में करने वाले रोमांटिक से एक्शन हीरो बने धर्मेंद्र ने हर मोड़ पर अपनी काबिलियत को साबित किया और रिस्क लेने या फिर कहानी परखने में तो वह उस्ताद थे। 

    धर्मेंद्र ने बॉक्स ऑफिस पर की थी हुकूमत

    धर्मेंद्र ने अपने करियर के पीक पर आकर अपने स्टारडम के साथ रिस्क उठाया था। उन्होंने एक न्यूकमर डायरेक्टर के साथ फिल्म को साइन कर लिया था, वो भी कम पैसों में। यह बात है 80 के दशक की, जब बैक-टू-बैक 11 एक्शन फिल्मों में काम कर धर्मेंद्र सिनेमा के ही-मैन बन गए थे। यह फिल्म थी 1987 में रिलीज हुई हुकूमत (Hukumat)।

    Hukumat

    हुकूमत का निर्देशन गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया था। हुकूमत 1987 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी। मगर इस फिल्म को बनाने से पहले अनिल शर्मा के सामने काफी मुसीबतें आईं, लेकिन धर्मेंद्र अपनी बात से पीछे नहीं मुड़े।

    धर्मेंद्र ने 5 मिनट में फिल्म को बोला था हां

    एचजेड फाइल्स के साथ बातचीत में अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के हुकूमत साइन करने से जुड़ा किस्से शेयर किया। उन्होंने बताया, "उन्होंने घड़ी से पांच मिनट तक आइडिया सुना। आज एक्टर तीन घंटे तक नरेशन सुनते हैं और फिर भी उन्हें आइडिया समझ नहीं आता। उन्होंने मुझसे कहा, ‘इसमें कुछ उतार-चढ़ाव हैं। यह एक अच्छी फिल्म बन सकती है। इसमें बहुत मेहनत करो। मैं यह फिल्म कर रहा हूं।"

    धर्मेंद्र ने पांच गुना कम कर दी थी फीस

    अनिल शर्मा ने बताया था कि वह उस समय इंडस्ट्री में न्यूकमर थे और जब धर्मेंद्र ने अपने स्टारडम की परवाह किए बिना उनकी फिल्म को साइन किया तो वह इमोशनल हो गए थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो उनके पिता ने धर्मेंद्र को छोटा सा टोकन अमाउंट दिया था और 30 लाख रुपये फीस देने की बात हुई थी। मगर फाइनेंशियल इश्यू की वजह से धर्मेंद्र ने मेकर्स से सिर्फ 5 लाख रुपये लिए थे। दिक्कत तब आई, जब फिल्म की शूटिंग में रुकावट आई।

    Dharmendra In Hukumat

    धर्मेंद्र ने फिल्म बनवाने के लिए दी थी फीस

    अनिल शर्मा ने बताया कि पैसों के चक्कर में उन्हें काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। सेट पर खाना, कॉफी मिलने में भी दिक्कत आ रही थी। अनिल शर्मा ने बताया कि जब धर्मेंद्र को इस मुश्किल हालात का पता चला तो उन्होंने 2.5 लाख से 3 लाख रुपये कैश से भरा एक बैग दे दिया। यह कोई छोटा अमाउंट नहीं था। आज किसकी काफी कीमत है।

