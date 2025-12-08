Language
    पहली बार पापा धर्मेंद्र के लिए बोले सनी देओल, कहा- 'आज मेरे पापा का जन्मदिन है'

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    Dharmendra Birthday: आज अभिनेता धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया था और आज धर्मेंद्र होते तो अपना 90वां ...और पढ़ें

    पापा धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए सनी देओल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) अब हमारे बीच नहीं हैं। सिनेमा के उम्दा कलाकारों में से एक धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हुआ था। निधन के बाद पूरा हर तरफ गम का माहौल छा गया। ये शायद धर्मेंद्र के लिए जनता का प्यार ही था, उनके जाने से लोगों की आंखों से आंसू नहीं थमे। क्या परिवार वाले, क्या फैंस और क्या इंड्स्ट्री के लोग, हर किसी की आंखें नम हो गईं। आज धर्मेंद्र के बर्थ एनिवर्सरी है (Dharmendra Birthday), या यूं कह सकते हैं कि धर्मेंद्र आज अगर होते तो अपना 90वां जन्मदिन मना रहे होते। अब धर्मेंद्र के जन्मदिन के मौके पर पहली बार सनी देओल बोले हैं और उन्होंने अपने पापा को याद किया है।

    पापा को याद कर भावुक हुए सनी देओल

    धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर सनी देओल (Sunny Deol) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में सनी ने पापा धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र पहाड़ों में और हरियाली के बीच कैसे आनंद उठा रहे हैं। वीडियो में सनी कहते दिख रहे हैं कि, 'पापा एंजॉय कर रहे हैं आप'। तो इस पर धर्मेंद्र कहते हैं कि 'हां मेरे बेटे, मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूं।' इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी ने कैप्शन में लिखा है कि, 'आज मेरे पापा का जन्मदिन है। पापा हमेशा मेरे साथ हैं , मेरे अंदर हैं लव यू पापा। मिस यू।'

    पैपराजी पर फूटा था सनी का गुस्सा

    आपको बता दें कि ये पहली बार है जब सनी देओल ने अपने पापा धर्मेंद्र के लिए कोई पोस्ट किया है और उन्हें ऐसे याद किया है। हालांकि इससे पहले सनी देओल का पैपराजी पर गुस्सा दिखाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा पिछले दिनों ही जब परिवार हरिद्वार में धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के लिए गया था तो वहां भी सनी देओल एक शख्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखे थे।

    Esha

    एशा देओल ने किया पापा को याद

    उधर एशा देओल ने भी पापा के जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। एशा देओल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एशा ने लिखा है कि, "मेरे डार्लिंग पापा के लिए, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। 'हम' हमारी पूरी जिंदगी, हर दुनिया और उससे भी आगे... हम हमेशा साथ हैं पापा। चाहे आसमान हो या धरती। हम एक हैं। अभी और पूरी जिंदगी के लिए मैंने आपको बहुत ही प्यार से, सावधानी से और बहुत ही स्नेह के साथ अपने दिल में बसा लिया है।"

    अब धर्मेंद्र के जाने से हर कोई उदास है। हाल ही में सलमान खान भी बिग बॉस 19 के फिनाले में सिसक-सिसक कर रोते हुए नजर आए थे। सलमान के आंसू साफ जाहिर कर रहे थे कि वो वाकई में इस वक्त कितने दुखी हैं।

