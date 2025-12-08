पहली बार पापा धर्मेंद्र के लिए बोले सनी देओल, कहा- 'आज मेरे पापा का जन्मदिन है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) अब हमारे बीच नहीं हैं। सिनेमा के उम्दा कलाकारों में से एक धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हुआ था। निधन के बाद पूरा हर तरफ गम का माहौल छा गया। ये शायद धर्मेंद्र के लिए जनता का प्यार ही था, उनके जाने से लोगों की आंखों से आंसू नहीं थमे। क्या परिवार वाले, क्या फैंस और क्या इंड्स्ट्री के लोग, हर किसी की आंखें नम हो गईं। आज धर्मेंद्र के बर्थ एनिवर्सरी है (Dharmendra Birthday), या यूं कह सकते हैं कि धर्मेंद्र आज अगर होते तो अपना 90वां जन्मदिन मना रहे होते। अब धर्मेंद्र के जन्मदिन के मौके पर पहली बार सनी देओल बोले हैं और उन्होंने अपने पापा को याद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पापा को याद कर भावुक हुए सनी देओल धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर सनी देओल (Sunny Deol) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में सनी ने पापा धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र पहाड़ों में और हरियाली के बीच कैसे आनंद उठा रहे हैं। वीडियो में सनी कहते दिख रहे हैं कि, 'पापा एंजॉय कर रहे हैं आप'। तो इस पर धर्मेंद्र कहते हैं कि 'हां मेरे बेटे, मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूं।' इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी ने कैप्शन में लिखा है कि, 'आज मेरे पापा का जन्मदिन है। पापा हमेशा मेरे साथ हैं , मेरे अंदर हैं लव यू पापा। मिस यू।'

एशा देओल ने किया पापा को याद उधर एशा देओल ने भी पापा के जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। एशा देओल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एशा ने लिखा है कि, "मेरे डार्लिंग पापा के लिए, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। 'हम' हमारी पूरी जिंदगी, हर दुनिया और उससे भी आगे... हम हमेशा साथ हैं पापा। चाहे आसमान हो या धरती। हम एक हैं। अभी और पूरी जिंदगी के लिए मैंने आपको बहुत ही प्यार से, सावधानी से और बहुत ही स्नेह के साथ अपने दिल में बसा लिया है।"