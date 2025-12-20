Bhabi Ji Ghar Par Hai 2.0: कमी आप में...TV के श्रीकृष्ण ने लगाई शिल्पा शिंदे की क्लास, शुभांगी पर किया था कमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'भाभी जी घर पर है' सीरियल 2015 में शुरू हुआ था। इसमें शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आई थीं। एक साल के अंदर ही उन्होंने शो के निर्माताओं से मतभेद होने के कारण शो छोड़ दिया। इसके बाद उनकी जगह शुभांगी अत्रे ने ले ली। करीब एक दशक तक शुभांगी ने अंगूरी भाभी का किरदार निभाया और फिर उन्होंने भी शो छोड़ने का फैसला किया। अब अत्रे के शो छोड़ने के बाद शिल्पा एक बार फिर इस किरदार को निभाने जा रही हैं।

सौरभ जैन ने लगाई शिल्पा की क्लास शिल्पा के हालिया बयान से सोशल मीडिया पर कई लोग नाराज हैं, जिसमें उन्होंने शुभांगी को निशाना बनाया है। मशहूर टीवी अभिनेता सौरभ राज जैन ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री द्वारा दूसरी अभिनेत्री का अपमान करने पर उनकी आलोचना की है। हालांकि उन्होंने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है,लेकिन ऐसा लगता है कि उनका इशारा शिल्पा की ओर है।