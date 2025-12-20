क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हो रही है नई धमाकेदार एंट्री, मिहिर से धोखा खाई तुलसी को मिल गया नया साथी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 25 साल बाद लौटे स्मृति ईरानी के कल्ट टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एकता कपूर एक के बाद एक ट्विस्ट लेकर आ रही हैं। पहले ही तुलसी बेटी परी के रणविजय से शादी करने के कारण परेशान थीं, अब उनका खुद का घर भी टूट चुका है।
पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह से नोयोना और सच सामने आने के बाद तुलसी मिहिर का शांति निकेतन छोड़कर और उससे रिश्ता तोड़कर निकल जाती है और कुछ दिनों तक वह अंगद और वृंदा के साथ चॉल में रहती है, लेकिन जब करण और नंदिनी उसे अपने साथ रहने के लिए यूएस चलने की जिद करते हैं, तो वह वहां से भी निकल जाती है। तुलसी के एक नए सफर के साथ एकता कपूर इस शो में 6 साल का लीप लेकर आ रही हैं और इस लीप के साथ ही शो में एक नई एंट्री होने वाली है।
शो में तुलसी की साथी बनकर आएगी ये एक्ट्रेस
6 साल के लीप के बाद तुलसी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हैं और इस जर्नी में उनके साथ एक नई साथी जुड़ रही हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नए कैरेक्टर में स्वाति शर्मा इस शो में एंट्री करेंगी, जिन्हें इस शो से पहले आप एकता कपूर के ही जीटीवी के शो 'ये हैं मोहब्बतें' में देख चुकी हैं।
शो में उनका कैरेक्टर क्या होगा, इस पर तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, वजह क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की साथी का किरदार निभाएंगी, जो उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में मदद करेंगी।
सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में स्वाति शर्मा की एंट्री की खबर को लेकर फैंस मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "कृष्णा-तुलसी जैसे...मीरा वाला लीप"। दूसरे यूजर ने लिखा, "अब ये क्यों कर रहे हो यार"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "चलो अच्छा है शो में कुछ तो नया देखने को मिलेगा"।
आपको बता दें कि इससे पहले अपकमिंग एपिसोड की एक झलक में लीप के बाद नोयोना को शांति निकेतन में तुलसी के स्टाइल में सभी को इंट्रोड्यूज किया, वह घरवालों को छोड़कर चीजें दिखाती नजर आईं थीं, तो वहीं तुलसी की बदली जिंदगी की भी एक झलक मेकर्स ने दिखाई थी।
