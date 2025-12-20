Language
    क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हो रही है नई धमाकेदार एंट्री, मिहिर से धोखा खाई तुलसी को मिल गया नया साथी

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    लोकप्रिय टेलीविजन शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक नया मोड़ आने वाला है। मिहिर से धोखा खाने के बाद तुलसी के जीवन में एक नए साथी की एंट्री होने जा ...और पढ़ें

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हो रही है नई एंट्री/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 25 साल बाद लौटे स्मृति ईरानी के कल्ट टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एकता कपूर एक के बाद एक ट्विस्ट लेकर आ रही हैं। पहले ही तुलसी बेटी परी के रणविजय से शादी करने के कारण परेशान थीं, अब उनका खुद का घर भी टूट चुका है।

    पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह से नोयोना और सच सामने आने के बाद तुलसी मिहिर का शांति निकेतन छोड़कर और उससे रिश्ता तोड़कर निकल जाती है और कुछ दिनों तक वह अंगद और वृंदा के साथ चॉल में रहती है, लेकिन जब करण और नंदिनी उसे अपने साथ रहने के लिए यूएस चलने की जिद करते हैं, तो वह वहां से भी निकल जाती है। तुलसी के एक नए सफर के साथ एकता कपूर इस शो में 6 साल का लीप लेकर आ रही हैं और इस लीप के साथ ही शो में एक नई एंट्री होने वाली है।

    शो में तुलसी की साथी बनकर आएगी ये एक्ट्रेस

    6 साल के लीप के बाद तुलसी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हैं और इस जर्नी में उनके साथ एक नई साथी जुड़ रही हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नए कैरेक्टर में स्वाति शर्मा इस शो में एंट्री करेंगी, जिन्हें इस शो से पहले आप एकता कपूर के ही जीटीवी के शो 'ये हैं मोहब्बतें' में देख चुकी हैं।

    शो में उनका कैरेक्टर क्या होगा, इस पर तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, वजह क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की साथी का किरदार निभाएंगी, जो उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में मदद करेंगी।

    [image] - 1342628

    सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में स्वाति शर्मा की एंट्री की खबर को लेकर फैंस मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "कृष्णा-तुलसी जैसे...मीरा वाला लीप"। दूसरे यूजर ने लिखा, "अब ये क्यों कर रहे हो यार"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "चलो अच्छा है शो में कुछ तो नया देखने को मिलेगा"।

    [image] - 1400555

    आपको बता दें कि इससे पहले अपकमिंग एपिसोड की एक झलक में लीप के बाद नोयोना को शांति निकेतन में तुलसी के स्टाइल में सभी को इंट्रोड्यूज किया, वह घरवालों को छोड़कर चीजें दिखाती नजर आईं थीं, तो वहीं तुलसी की बदली जिंदगी की भी एक झलक मेकर्स ने दिखाई थी।

