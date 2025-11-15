Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टूटने की कगार पर आया तुलसी का रिश्ता, शो में आ गया हैरान करने वाला ट्विस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शो एकता कपूर का हो और उसमें ट्विस्ट एंड टर्न का तड़का न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फैमिली ड्रामा बनाने के लिए मशहूर एकता कपूर 25 साल बाद टीवी पर लौटे अपने शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के हर एपिसोड के साथ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रही हैं, जो इस शो के दर्शकों को अपनी जगह से नहीं हिलने दे रहे हैं।

नोयोना की तरफ मिहिर का खिंचाव और परी-रणविजय की सगाई की वजह से, तुलसी और मिहिर के रिश्ते में दरार तो पहले ही आ गई थी, लेकिन अब 38 साल बाद उनका ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। बीते एपिसोड में क्या-क्या हुआ और अपकमिंग एपिसोड में क्या-क्या होगा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

अंगद ने तोड़ दिया तुलसी का विश्वास बीते कुछ समय से शो का ट्रैक अंगद की शादी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। जब अंगद मालती के झूठ को पकड़ लेता है तो वह उससे सच बोलने के लिए कहता है और शादी तोड़ने के लिए भी बोलता है। दूसरी तरफ वह वृंदा से अपने प्यार का इजहार कर चुका है। शादी से एक दिन पहले तुलसी भी ये दुआ करती है कि अंगद की कही बातें सच हो और मालती ये रिश्ता तोड़ दे।

अपकमिंग एपिसोड में होगा बड़ा धमाका क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अंगद, मालती की सच्चाई जानने के बाद घर से सीधा वृंदा के पास जाएगा और उससे शिव-पार्वती के मंदिर में शादी कर लेगा। इधर जब अंगद घर पर नहीं होता तो परेशान होकर तुलसी उसे ढूंढने निकलती है और मंदिर जाती है, लेकिन अंगद तब तक वृंदा के माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना चुका होता है।