    Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: तुलसी की बेटी 'परी' को हुआ ऑनस्क्रीन भाई से 'इश्क', बोली-हम लोगों ने शो पर...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:34 PM (IST)

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लगातार आ रहे ट्विस्ट के साथ तो लोगों को झटका लग ही रहा था, लेकिन अब 'परी' ने अपने रियल फैंस को भी शॉक्ड कर दिया है। उन्होंने हाल ही में ये खुलासा किया कि वह अपने ऑनस्क्रीन भाई को डेट कर रही हैं।

    अपने इस ऑनस्क्रीन भाई को डेट कर रही हैं 'परी'/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी के लिए इस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वह उसकी बेटी 'परी' है। परी रणविजय से शादी करने और तुलसी मिहिर का रिश्ता तुड़वाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है।

    ऑनस्क्रीन रणविजय के साथ सगाई करने के लिए लड़ने वाली 'परी' उर्फ शगुन शर्मा को अपने ही ऑनस्क्रीन भाई से इश्क वाला लव हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद खुल्लम खुला शगुन शर्मा ने अपने प्यार का इजहार किया है। एक्ट्रेस ने अपने ऑनस्क्रीन भाई के साथ डेटिंग को लेकर क्या कहा, नीचे पढ़े डिटेल्स:

    किस भाई को असल जिंदगी में डेट कर रही हैं 'परी'

    परी ने हॉटरफ्लाई से खास बातचीत करते हुए हाल ही में अपनी लव लाइफ का खुलासा किया। उन्होंने एकता कपूर के शो में अपने ऑनस्क्रीन भाई ऋतिक उर्फ अमन गांधी संग अपनी बॉन्डिंग को खुलकर बात की और ये कन्फर्म किया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।

    दरअसल, पिछले कुछ समय से शगुन और अमन की डेटिंग की खबरें सोशल मीडिया पर खूब जोर पकड़ रही थी और इसे ही 'परी' ने कन्फर्म करते हुए कहा, "ये रूमर्स थोड़ी हैं, सच है वह तो"।

     
     
     
    शो में आने से पहले से रिश्ते में हैं शगुन-अमन

    शगुन शर्मा ने इस बातचीत में आगे ये बताया कि वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के सेट पर आकर नहीं मिले हैं, बल्कि इससे पहले से ही दोनों साथ में हैं। उन्होंने कहा, "हम लोगों ने शो पर डेट करना शुरू नहीं किया, शो से पहले से डेट कर रहे हैं।

    तुलसी की ऑनस्क्रीन बेटी ने कहा, "जब मुझे क्योंकि के लिए फोन आया था, तब तक अमन गांधी को इस शो के लिए फाइनल किया जा चुका था"। रियल लाइफ में भले ही शगुन और अमन एक-दूसरे को डेट कर रहे हों, लेकिन शो में भाई-बहन की जोड़ी का एक-दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा है। शो में वह 'परी' के ऑनस्क्रीन लव रणविजय की सच्चाई का पता लगाने की वजह से दुश्मन बने हुए हैं। 

