Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: तुलसी की बेटी 'परी' को हुआ ऑनस्क्रीन भाई से 'इश्क', बोली-हम लोगों ने शो पर...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी के लिए इस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वह उसकी बेटी 'परी' है। परी रणविजय से शादी करने और तुलसी मिहिर का रिश्ता तुड़वाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है।

ऑनस्क्रीन रणविजय के साथ सगाई करने के लिए लड़ने वाली 'परी' उर्फ शगुन शर्मा को अपने ही ऑनस्क्रीन भाई से इश्क वाला लव हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद खुल्लम खुला शगुन शर्मा ने अपने प्यार का इजहार किया है। एक्ट्रेस ने अपने ऑनस्क्रीन भाई के साथ डेटिंग को लेकर क्या कहा, नीचे पढ़े डिटेल्स:

किस भाई को असल जिंदगी में डेट कर रही हैं 'परी' परी ने हॉटरफ्लाई से खास बातचीत करते हुए हाल ही में अपनी लव लाइफ का खुलासा किया। उन्होंने एकता कपूर के शो में अपने ऑनस्क्रीन भाई ऋतिक उर्फ अमन गांधी संग अपनी बॉन्डिंग को खुलकर बात की और ये कन्फर्म किया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।