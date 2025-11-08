Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: क्या खुलेगी मिहिर की आंखों पर बंधी पट्टी, तुलसी सामने लेकर आई बड़ी सच्चाई
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Update: एक तरफ जहां शांतिनिकेतन में शादी का माहौल है, तो वहीं तुलसी और मिहिर का रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। बीते एपिसोड में जहां मुन्नी को तुलसी ने घर से बाहर निकाल दिया, तो वहीं अब आने वाले एपिसोड में मिहिर के सामने ऐसा सच आएगा, जिससे उनके पैरों तले धरती खिसक जाएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 25 साल बाद टीवी पर लौटा शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' दर्शकों को बोर होने का कोई मौका नहीं दे रहा है। इस शो में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं, जो सभी को काफी पसंद आ रहे हैं। एक तरफ जहां नोयोना मिहिर को पाने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा रही है, तो वहीं तुलसी अपने बच्चों की जिंदगी की खातिर मिहिर के साथ लगातार एक लड़ाई लड़ रही है।
बीते एपिसोड की अपडेट के साथ ही हमने आपको ये बताया था कि शो में कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, जिनमें से पहला ट्विस्ट आ चुका है। मिहिर के सामने एक ऐसा सच आया है, जिसे सुनकर वह हक्का-बक्का रह गया। कल के एपिसोड में क्या-क्या हुआ और आने वाले एपिसोड में 'शांतिनिकेतन' में क्या भूचाल आएगा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
अंगद के संगीत में पक्का हुआ परी का रिश्ता
एक तरफ जहां परी लगातार मिहिर और तुलसी को एक-दूसरे से दूर करके नोयोना को अपने पापा की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं तुलसी उसकी जिंदगी खराब होने से बचा रही है। बीते एपिसोड में दिखाया गया कि 'शांतिनिकेतन' में खुशियों का माहौल है, क्योंकि अंगद और मिताली शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अंगद के साथ-साथ मिहिर परी की भी जिंदगी सेट करना चाहता है और रणविजय को घर पर फैमिली के साथ बुलाता है।
वहीं दूसरी तरफ तुलसी का बेटा ऋतिक उस लड़की को ढूंढ निकालता है, जिससे रणविजय का अफेयर था। जब ये बात ऋतिक तुलसी को बताता है, तो तुलसी 'मंदिर' जाने का बहाना देकर घर से निकल जाती है। रणविजय की फैमिली आ जाती है, लेकिन तुलसी नहीं आती। ये देखकर मिहिर गुस्सा हो जाता है। मिहिर को परेशान देखकर नोयोना उसके पास जाती है और उसे गोल्ड चैन देती है, जो वह रणविजय को देता है। रिश्ता पक्का करने का काम घर की औरतों का होता है, ऐसे में जब तुलसी नहीं आती, तो परी और रणविजय का रिश्ता नोयोना टीका कर और उसे गोल्ड चैन देकर पक्का करती है।
आगामी एपिसोड में मिहिर के सामने आएगी ये सच्चाई
तुलसी जब लड़की के घर पहुंचती है, तो उसे ये जानकर झटका लगता है कि वह रणविजय की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि पत्नी होती है। इस बात को वह मिहिर को बताए, इसके लिए वह उसे शांतिनिकेतन लेकर आती है।
अब आगामी एपिसोड में वह लड़की मिहिर को रणविजय की सच्चाई बताती नजर आएगी। तुलसी से नाराज मिहिर उसकी इस बात को सही मानता है या फिर परी इससे पहले कोई नई चाल चलकर अपनी मां को ही गलत बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
