Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: बिखर जाएगा 'तुलसी' का 'शांतिनिकेतन', शो में आएंगे तीन बड़े ट्विस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी की जिंदगी में तूफान थम ही नहीं रहा है, वह एक प्रॉब्लम से निकलती नहीं कि दूसरी दिक्कत उसके गेट पर दस्तक दे देती है। पहले से ही मिहिर की नाराजगी झेल रही तुलसी के घर में इस वक्त शादी का माहौल है, लेकिन एकता कपूर इसमें कोई ट्विस्ट न लेकर आए भला ऐसा कैसे हो सकता है।

अपने 100 एपिसोड पूरे कर चुका इंडियन टेलीविजन के सबसे फेवरेट शोज में से एक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक साथ तीन अलग-अलग ट्रैक चल रहे हैं, जो तुलसी के 'शांतिनिकेतन' की 'शांति' जरूर भंग कर देंगे। स्टारप्लस के इस शो में बीते एपिसोड में क्या-क्या हुआ और आगामी एपिसोड में कौन से तीन तूफानों का सामना तुलसी को करना पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं:

मुन्नी को तुलसी ने किया अपने घर से आउट इस वक्त शांतिनिकेतन में शादी का माहौल है। एक तरफ जहां सभी घरवाले अंगद और मिताली की शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं तुलसी के सामने एक और ऐसा सच आया जिसकी वजह से उसे मुन्नी को घर से बाहर निकालना पड़ा। बीते एपिसोड में दिखाया गया कि मिताली की टेक सेवी दोस्त की मदद से ऋतिक की ये पता चल जाता है कि 'मुनमुन' कोई और नहीं, बल्कि 'मुन्नी' ही है।

अपकमिंग एपिसोड में आएंगे ये बड़े ट्विस्ट मुन्नी और ऋतिक की ये बात तो तुलसी ने घरवालों से छुपा ली, लेकिन आने वाले एपिसोड में 'तुलसी' के जड़े हिलने वाली है, क्योंकि मिहिर संग मिलकर तुलसी नहीं, बल्कि 'नोयोना' परी और रणविजय के रोके की रस्म निभाने वाली है। अब शो में आने वाले ट्विस्ट में पहला तुलसी और मिहिर का टूटता रिश्ता है, क्योंकि नोयोना के आग में कूदने के बाद मिहिर के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है।