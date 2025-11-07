Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: बिखर जाएगा 'तुलसी' का 'शांतिनिकेतन', शो में आएंगे तीन बड़े ट्विस्ट

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Episode Update: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एकता कपूर एक के बाद एक ट्विस्ट लाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। बीते एपिसोड में मुन्नी-ऋतिक से प्यार करती है ये खुलासा हो गया था। अब अपकमिंग एपिसोड में एक या 2 नहीं, बल्कि तीन ट्विस्ट आने वाले हैं: 

    prefferd source google
    Hero Image

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी एपिसोड अपडेट/ फोटो- Jio Hotstar

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी की जिंदगी में तूफान थम ही नहीं रहा है, वह एक प्रॉब्लम से निकलती नहीं कि दूसरी दिक्कत उसके गेट पर दस्तक दे देती है। पहले से ही मिहिर की नाराजगी झेल रही तुलसी के घर में इस वक्त शादी का माहौल है, लेकिन एकता कपूर इसमें कोई ट्विस्ट न लेकर आए भला ऐसा कैसे हो सकता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने 100 एपिसोड पूरे कर चुका इंडियन टेलीविजन के सबसे फेवरेट शोज में से एक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक साथ तीन अलग-अलग ट्रैक चल रहे हैं, जो तुलसी के 'शांतिनिकेतन' की 'शांति' जरूर भंग कर देंगे। स्टारप्लस के इस शो में बीते एपिसोड में क्या-क्या हुआ और आगामी एपिसोड में कौन से तीन तूफानों का सामना तुलसी को करना पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं: 

    मुन्नी को तुलसी ने किया अपने घर से आउट 

    इस वक्त शांतिनिकेतन में शादी का माहौल है। एक तरफ जहां सभी घरवाले अंगद और मिताली की शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं तुलसी के सामने एक और ऐसा सच आया जिसकी वजह से उसे मुन्नी को घर से बाहर निकालना पड़ा। बीते एपिसोड में दिखाया गया कि मिताली की टेक सेवी दोस्त की मदद से ऋतिक की ये पता चल जाता है कि 'मुनमुन' कोई और नहीं, बल्कि 'मुन्नी' ही है। 

    यह भी पढ़ें- ‘एक्टिंग का कीड़ा काट लेता…’ Smriti Irani की 'सास भी कभी बहू थी 2' में वापसी पर बोलीं एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री

    जब ऋतिक मुन्नी से बात करता है, तो वह उसे बता देती है कि वह उससे प्यार करती है। ऋतिक उसे बेइज्जत करता है और ये सब तुलसी सुन लेती है। वह जाती है और ऋतिक के सामने मुन्नी को बुरा भला कहती है, लेकिन बाद में जाकर उसे नौकरानी कहने की वजह बताती है। वह मुन्नी को पैसे देती है और उसके बाद उसे पढ़ाई लिखकर बड़ा आदमी बनने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर ये जानकर हैरान होता है कि मुन्नी बिना कहे सबको छोड़कर चली गई और एपिसोड खत्म हो जाता है। 

    Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 (1)

    अपकमिंग एपिसोड में आएंगे ये बड़े ट्विस्ट 

    मुन्नी और ऋतिक की ये बात तो तुलसी ने घरवालों से छुपा ली, लेकिन आने वाले एपिसोड में 'तुलसी' के जड़े हिलने वाली है, क्योंकि मिहिर संग मिलकर तुलसी नहीं, बल्कि 'नोयोना' परी और रणविजय के रोके की रस्म निभाने वाली है। अब शो में आने वाले ट्विस्ट में पहला तुलसी और मिहिर का टूटता रिश्ता है, क्योंकि नोयोना के आग में कूदने के बाद मिहिर के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। 

    Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 (2)

    वहीं दूसरी तरफ तुलसी अपने बेटे अंगद की खुशी का समझौता न करके उसकी वृंदा संग शादी करवाने वाली है, जो बात मिहिर को काफी खटकती है। वहीं तीसरा ट्विस्ट कहानी में ऋतिक और मुन्नी की स्टोरी लेकर आएगी। अब आने वाले समय में बेटी परी और नोयोना की चालबाजी के बीच कैसे अपना और मिहिर का रिश्ता बचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। 

    यह भी पढ़ें: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 के बकवास ट्विस्ट को देखकर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'धज्जियां उड़ाकर रखी दीं'