Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 के बकवास ट्विस्ट को देखकर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'धज्जियां उड़ाकर रखी दीं'

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड में घनघोर ड्रामा चल रहा है। नए ट्विस्ट में परी अपने पिता मिहिर और तुलसी के साथ बहुत खराब गेम प्लान कर रही है जोकि देखने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बहुत भला-बुरा लिख रहे हैं।

एंटरटेमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीजन 2 देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस समय ट्रैक परी पर केंद्रित है। वह अजय और अपने परिवार के बारे में झूठ बोलकर पूरे विरानी परिवार को गोलगोल घूमा रही है। लेकिन तुलसी सच्चाई जानती है और वो परी के खिलाफ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार के एपिसोड में दिखाया गया कि मिहिर तुलसी को धक्का देकर घर से निकल जाता है। वह ऑफिस जाता है और परी नोइना को फोन करके कहती है कि उसे वहां जाकर अपने पिता के पास रहना चाहिए। खैर, दर्शक इस ट्रैक से खुश नहीं हैं और मेकर्स की आलोचना कर रहे हैं।