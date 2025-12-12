Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 में होगी हेमंत विरानी की एंट्री? अलग हो जाएंगे मिहिर और तुलसी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) में छह साल का लीप आने वाला है। खबर है कि संदीप बसवाना भी शो में शामिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आएगा लीप (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति ईरानी के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की कहानी बिल्कुल बदलने जा रही है। शो में छह साल का लीप आने वाला है। इस खबर की पुष्टि करते हुए, नोइना का किरदार निभाने वाली बरखा बिष्ट ने भी इसकी पुष्टि की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये एक्टर करेगा शो में एंट्री

    अभिनेत्री ने इंडिया फोरम से बात करते हुए कहा, "नोइना शो का हिस्सा बनी रहेंगी। कई समीकरण बदलने वाले हैं।" खबरों के अनुसार, स्टार प्लस के इस शो में एक नया किरदार आने वाला है जिसके मुताबिक, संदीप बसवाना स्मृति ईरानी के शो में शामिल होंगे।

    यह भी पढ़ें- Jay Bhanushali और माही विज लेंगे तलाक? शादी के 14 साल बाद कपल ने लिया बड़ा फैसला

    संदीप क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी साहिल हेमंत विरानी का किरदार निभा चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इसका एक नया प्रोमो भी ट्रेंड कर रहा है।

    शो में आएगा छह साल की लीप

    छह साल के लीप के बाद जारी प्रोमो में दिखाया गया है कि मिहिर और तुलसी अब अलग हो चुके हैं। नोइना के साथ मिहिर के अफेयर के बारे में पता चलने पर तुलसी विरानी घर छोड़ने का फैसला करती है। प्रोमो के अनुसार, तुलसी कथित तौर पर अंगद और वृंदा के साथ चॉल में रहेगी। वहीं, छह साल के लीप के दौरान वृंदा और अंगद के जुड़वां बच्चे होने की उम्मीद है।

    मिहिर का चल रहा चक्कर?

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के 11 दिसंबर के एपिसोड में, तुलसी उस समय हैरान रह जाती है जब वो नोइना को मिहिर से अपने प्यार का इजहार करते हुए सुन लेती है। उसे दोनों की एक प्राइवेट फोटो भी मिल जाती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। पता चलता है कि नोइना ने तस्वीर को लीक करवाने के लिए एक जासूस को काम पर रखा था। इसके बाद तुलसी विरानी का घर छोड़कर जाती है। परिवार तुलसी और मिहिर को बेसब्री से ढूंढ रहा था, वहीं परी ने अपने माता-पिता की अनुपस्थिति के बावजूद शादी करने का फैसला कर लिया है।

    यह भी पढ़ें- क्रिस्टल डिसूजा से बरुण सोबती तक, टीवी से सीख लेकर OTT पर चमके ये सितारे