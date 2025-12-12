Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 में होगी हेमंत विरानी की एंट्री? अलग हो जाएंगे मिहिर और तुलसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति ईरानी के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की कहानी बिल्कुल बदलने जा रही है। शो में छह साल का लीप आने वाला है। इस खबर की पुष्टि करते हुए, नोइना का किरदार निभाने वाली बरखा बिष्ट ने भी इसकी पुष्टि की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये एक्टर करेगा शो में एंट्री अभिनेत्री ने इंडिया फोरम से बात करते हुए कहा, "नोइना शो का हिस्सा बनी रहेंगी। कई समीकरण बदलने वाले हैं।" खबरों के अनुसार, स्टार प्लस के इस शो में एक नया किरदार आने वाला है जिसके मुताबिक, संदीप बसवाना स्मृति ईरानी के शो में शामिल होंगे।