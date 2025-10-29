9 साल बाद 'अंगूरी भाभी' बनकर लौटेंगी Shilpa Shinde, इस कंट्रोवर्सी के चलते कभी छोड़ा था कॉमेडी शो?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भाबीजी घर पर हैं छोटे पर्दे का सबसे लोकप्रिय कॉमेडी शो है। सिटकॉम टीवी सीरियल लंबे अरसे से फैंस का मनोरंजन करता आ रहा है। इस शो में कई ऐसे किरदार हैं, जो दर्शकों की पहली पसंद माने जाते हैं। जिनमें अंगूरी भाभी (Bhabiji Ghar Par Hain) का रोल भी मौजूद है। इस किरदार में अब अभिनेत्री शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) की वापसी हो रही है, जिन्होंने साल 2016 में एक विवाद के चलते शो को अलविदा कह दिया था।

खबर है कि अब वह 9 साल बाद भाबीजी घर पर हैं में वापसी कर रही हैं और उन्होंने एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे को रिप्लेस किया है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। भाबीजी घर पर हैं में शिल्पा शिंदे की वापसी 2 मार्च 2015 को भाबीजी घर पर हैं टीवी सीरियल्स का आगाज हुआ था। इस आधार पर पिछले 20 साल से ये धारावाहिक फैंस को छोटे पर्दे पर एंटरटेन कर रहा है। शो की मजेदार कहानी और किरदार दर्शकों का लोटपोट करने के काम करते हैं। अंगूरी भाभी का रोल इस टीवी सीरियल में अहम माना जाता है। जिसको लेकर खूब चर्चा भी होती है। ई टाइम्स की खबर के अनुसार मेकर्स शिल्पा शिंदे को भाबीजी घर पर हैं में बतौर अंगूरी भाभी वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं।

अब शायद वह भी इस शो को छोड़ने वाली हैं और शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी बनकर वापस आने वाली हैं। हालांकि, इस मामले को लेकर अभी मेकर्स और शिल्पा की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इस बार मेकर्स भाबीजी घर पर हैं 2.0 को लेकर आ रहे हैं, जिसे दिसंबर मध्य से टेलीकास्ट किया जाएगा।