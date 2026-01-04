माता के दरबार में चल रहा था भजन, अचानक से Naagin की एक्ट्रेस संग हुआ ऐसा; वायरल वीडियो खड़े कर देगा रोंगटे!
नागिन (Naagin) फेम एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस माता की चौकी में शामिल हुई थीं, जहां कई और भी सेलिब्रिटीज म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी और बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। क्लिप में उन्हें कुछ ऐसा करते हुए देखा गया जिससे हर कोई हैरान रह गया। उन्हें तीन-चार लोगों ने पकड़ा। वह माता की चौकी में शामिल हुई थीं जहां कई और भी सेलेब्स शामिल हुए थे।
यह अदाकारा हैं 60 साल की सुधा चंद्रन (Sudhaa Chandran)। नागिन से मशहूर हुईं एक्ट्रेस का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्लिप में वह जिस तरह बिहेव कर रही हैं, उसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
माता की भक्ति में मग्न हुईं सुधा
दरअसल, सुधा चंद्रन हाल ही में माता की चौकी में शामिल हुईं। माता की चौकी से एक्ट्रेस के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इंस्टैंट बॉलीवुड ने एक्ट्रेस का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह भजन-कीर्तन में मग्न होकर झूम रही हैं। वहीं, उनका दूसरा वीडियो थोड़ा हैरान करने वाला है।
सुधा चंद्रन को देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
इस वीडियो में सुधा चंद्रन कभी गुस्से में दिख रही हैं तो कभी झूम रही हैं. उन्हें तीन चार लोगों ने पकड़ रखा है जिसमें से एक अनुपमा एक्ट्रेस जसवीर कौर भी हैं। सफेद और लाल रंग की साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने अपने माथे पर माता रानी की चुनरी लपेट रखी है। इस दौरान एक महिला माता काली के अवतार में परफॉर्म कर रही हैं।
सुधा चंद्रन का ये वीडियो देख कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद एक्ट्रेस को माता आ गई है। वहीं, एक यूजर ने कहा, "माता नहीं आई है। यह यहां की एनर्जी है।" एक यूजर ने पूछा, "यह रियल है या फिर किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है?"
