नए साल पर Arjun Bijlani के परिवार में पसरा मातम, इस सदस्य का अचानक हुआ निधन
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया में आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। फिल्मी सितारों में भी न्यू ईयर को लेकर सेलिब्रेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस खुशी के पल में टीवी एक्टर और ओटीटी शो राइड एंड फॉल सीजन 1 के विनर रहे अर्जुन बिजलानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
खबर है कि अर्जुन बिजलानी के परिवार के एक करीबी सदस्य का अचानक से निधन हो गया है, जिसकी वजह के नए साल के जश्न की खुशी मातम में बदल गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अभिनेता के किस फैमिली मेंबर का देहांत हो गया है।
नहीं रहे अर्जुन बिजलानी के घर के मुखिया
नया साल 2026 अर्जुन बिजलानी के लिए बुरी खबर लेकर आया है। अभिनेता की पत्नी नेहा स्वामी के पिता राकेश चंद्रा स्वामी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन के ससुर काफी ठीक थे, देहांत से पहले उन्होंने अच्छे तरह से परिवार के सदस्यों संग मिलकर खाना खाया। इसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें आनन-फानन में हॉस्टिपल में ले जाया गया।
बीते सोमवार को नेहा स्वामी के पिता को आईसीयू में भर्ती कराया गया था और उनकी गंभीर हालत देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज गुरुवार सुबह 1 जनवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि राकेश चंद्र स्वामी को स्ट्रोक आया था और इसी वजह से उनकी मौत हुई है।
मालूम हो कि अर्जुन अपने ससुर साहब के बेहद करीब थे। क्योंकि 19 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, ऐसे में नेहा संग शादी के बाद उन्होंने अपने ससुर राकेश स्वामी में ही पिता की परछाई को देखा, जो अब खुद इस दुनिया में नहीं रहे।
कब होगा अंतिम संस्कार
अर्जुन बिजलानी के परिवार के एक करीबी सदस्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है कि उनके ससुर का अंतिम संस्कार आज 1 जनवरी शाम को मुंबई ओशिवारा में मौजूद हिंदु समसान भूमि में किया जाएगा।
