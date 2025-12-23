Laughter Chef 3 में भारती सिंह नहीं, इस कंटेस्टेंट की जगह ले रहे हैं Arjun Bijlani, नाम सुनकर टूट सकता है दिल

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    लाफ्टर शेफ के सीजन 2 में बीते दिनों खबर आई थी कि भारती सिंह के मैटरनिटी लीव के कारण अर्जुन बिजलानी उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। हालांकि, अब नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं।

    लाफ्टर शेफ 3 में इस कंटेस्टेंट की जगह आएंगे अर्जुन बिजलानी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कलर्स टीवी पर वापस लौटा 'लाफ्टर शेफ' का सीजन 3 दर्शकों को कितना ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है, इस बात का अंदाजा आप शो की TRP से लगा सकते हैं। एक अच्छे नंबर्स से ओपनिंग लेने वाला ये नॉन फिक्शन शो बीते हफ्ते टीवी पर नंबर 1 पर रहा।

    अर्जुन बिजलानी के शो में लौटने की हिंट तो कृष्णा अभिषेक ने क्रिसमस स्पेशल एपिसोड के साथ दे ही दी थी। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि अर्जुन बिजलानी लाफ्टर शेफ 3 में भारती सिंह को कुछ एपिसोड्स के लिए रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कॉमेडियन अभी-अभी दूसरे बेबी की मां बनी हैं। हालांकि, अर्जुन बिजलानी भारती सिंह नहीं, बल्कि किसी और कंटेस्टेंट की जगह लेने जा रहे हैं। कौन है वह जिसकी जगह लेंगे अर्जुन बिजलानी, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    इस कंटेस्टेंट को रिप्लेस कर रहे हैं अर्जुन बिजलानी?

    टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, अर्जुन बिजलानी भारती सिंह नहीं, बल्कि जिनकी जोड़ी तोड़ने आ रहे हैं, वह तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह वीकेंड के एपिसोड में करण कुंद्रा की जगह लेंगे। करण कुंद्रा कलर्स के इस शो के साथ-साथ सनी लियोनी के साथ चेन्नई में स्प्लिट्सविला की शूटिंग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह वीकेंड के एपिसोड्स में नहीं रह पाएंगे और उनकी जगह एक्टर के एक्स पार्टनर अर्जुन आएंगे।

    वहीं भारती सिंह जो फिलहाल मैटरनिटी लीव पर चल रही हैं, वह अगले हफ्ते से शो को ज्वाइन कर सकती हैं। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, अगले वीकेंड एपिसोड्स में एक्स कंटेस्टेंट राहुल वैद्य और निया शर्मा भी खास मेहमान बनकर आएंगे।

    पहले सीजन के बाद अर्जुन को फैंस कर रहे थे मिस

    आपको बता दें कि लाफ्टर शेफ की फैमिली का हिस्सा अर्जुन पहले भी ले चुके हैं। जब ये शो शुरू हुआ था, तो उनकी जोड़ी करण कुंद्रा के साथ बनी थी। हालांकि, दूसरे सीजन में अभिनेता नहीं नजर आए, जिससे फैंस के अंदर नाराजगी देखने को मिली।

    फिलहाल तो अर्जुन बिजलानी सिर्फ इस वीकेंड के वार में करण कुंद्रा की जगह ले रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वह मिड सीजन में नई स्टारकास्ट ईशा मालवीय, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, देबिना और गुरमीत को ज्वाइन भी कर लें।

