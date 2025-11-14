प्रेग्नेंट Bharti Singh ने तेजस्वी प्रकाश के साथ मिलकर खाया 'केकड़ा', यूजर्स बोले-'इंसानों के भेष में जानवर'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारती सिंह वह कॉमेडियन हैं, जिन्हें हर शख्स प्यार करता है। वह जिस तरह से अपने वर्कर्स को ट्रीट करती हैं और जिस सादगी से जीती हैं, उसे लोग काफी कनेक्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले ही भारती ने दूसरी बार अपनी जिंदगी में आने वाली खुशी फैंस के साथ शेयर की थी।

उन्होंने एक अलग अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में फैंस को बताया था। हालांकि, सबके दिलों पर राज करने वाली भारती सिंह अपने एक वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग झेल रही हैं। वीडियो में वह अकेली नहीं हैं, बल्कि तेजस्वी प्रकाश और देबिना बनर्जी भी हैं। वीडियो में वह तीनों केकड़ा खाती नजर आ रही हैं।

भारती-तेजस्वी के सामने परोसा गया 'केकड़ा' तेजस्वी प्रकाश और भारती सिंह की इस वायरल वीडियो को कई इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में लाफ्टर शेफ सीजन 3 की होस्ट भारती सिंह, एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश और देबिना बनर्जी के साथ नजर आ रही हैं। उनकी टेबल पर वेटर 'केकड़ा' सर्व कर रहे हैं, जिसे देखकर तेजस्वी और देबिना काफी एन्जॉय कर रहे हैं।