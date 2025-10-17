Rise and Fall Winner: आरुष भोला या आकृति नेगी नहीं, यह कंटेस्टेंट बना 'राइज एंड फॉल' का विनर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) का रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) जल्द ही खत्म होने वाला है। यह शो इसी नाम से आए ब्रिटिश रियलिटी शो पर आधारित है। भारत में यह इसी साल 6 सितंबर को शुरू हुआ था, जहां कई बड़े-बड़े महारथी इस शो का हिस्सा बने।

राइज एंड फॉल में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री मारी जिसमें पवन सिंह (Pawan Singh), अर्जुन बिजलानी, आरुष भोला, अरबाज पटेल, आकृति नेगी, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित, मनीषा रानी (वाइल्ड कार्ड), सचिन बाली, आदित्य नारायण, कीकू शारदा, आहाना कुमरा, कुबरा सैत, अनाया बांगर, संगीता फोगाट और नूरिन शाह थे।