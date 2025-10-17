Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Rise and Fall Winner: आरुष भोला या आकृति नेगी नहीं, यह कंटेस्टेंट बना 'राइज एंड फॉल' का विनर!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:53 AM (IST)

    Rise and Fall Winner Name: अश्नीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का ग्रैंड फिनाले आज होने वाला है। यह शो 6 सितंबर को शुरू हुआ था जिसमें 16 कंटेस्टेंट्स ने भाग लिया था। अब 6 फाइनलिस्ट में से कोई एक विजेता बनेगा। सोशल मीडिया पर एक कंटेस्टेंट के विनर बनने की खबर आ रही है। जानिए इस सीजन का विजेता कौन बनेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राइज एंड फॉल को मिल गया विनर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) का रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) जल्द ही खत्म होने वाला है। यह शो इसी नाम से आए ब्रिटिश रियलिटी शो पर आधारित है। भारत में यह इसी साल 6 सितंबर को शुरू हुआ था, जहां कई बड़े-बड़े महारथी इस शो का हिस्सा बने।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राइज एंड फॉल में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री मारी जिसमें पवन सिंह (Pawan Singh), अर्जुन बिजलानी, आरुष भोला, अरबाज पटेल, आकृति नेगी, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित, मनीषा रानी (वाइल्ड कार्ड), सचिन बाली, आदित्य नारायण, कीकू शारदा, आहाना कुमरा, कुबरा सैत, अनाया बांगर, संगीता फोगाट और नूरिन शाह थे।

    आज होगा राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले

    पवन सिंह और संगीता फोगाट ने बीच में ही शो छोड़ दिया था और बाकी लोग एविक्ट हो गए थे। अभी इस रियलिटी शो में कुल 6 कंटेस्टेंट बतौर फाइनलिस्ट नजर आ रहे हैं। आज यानी 17 अक्टूबर को रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले है जहां 6 में से कोई एक पहले सीजन की ट्रॉफी उठाएगा।

    यह भी पढ़ें- Rise And Fall में एलिमिनेशन ब्लास्ट, फिनाले के करीब पहुंचकर 4 कंटेस्टेंट के हाथ से निकली ट्रॉफी

     

    इस कंटेस्टेंट को मिलेगी सीजन की ट्रॉफी

    सोशल मीडिया पर राइज एंड फॉल के विनर की चर्चाएं जोरों-शोरो से चल रही है। बिग बॉस तक एक्स पेज के मुताबिक, राइज एंड फॉल की ट्रॉफी जिस शख्स ने उठाई है, वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) हैं। मगर विकीपीडिया की मानें तो विनर आरुष भोला बने हैं और फर्स्ट रनर-अप अर्जुन बिजलानी और सेकंड रनर-अप अरबाज पटेल हैं।

    टॉप 5 में पहुंचे ये कंटेस्टेंट्स

    वहीं टॉप 5 में आकृति और धनश्री वर्मा हैं। वहीं, छठे पायदान पर आकर नयनदीप रक्षित शो से एविक्ट हो गए। खैर, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। आज के ग्रैंड फिनाले में ही असली विनर की अनाउंसमेंट की जाएगी। बताया जा रहा है कि विनर को 50 लाख रुपये की प्राइज मनी दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Viral Video: 'Rise and Fall' के फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, धनश्री वर्मा और आकृति संग लगाए खूब ठुमके