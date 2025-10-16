Language
    Viral Video: 'Rise and Fall' के फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, धनश्री वर्मा और आकृति संग लगाए खूब ठुमके

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    पवन सिंह बीते दिनों ही रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' (Rise and fall) में नजर आए थे। हालांकि कुछ दिन रहने के बाद वो घर से बाहर आ गए थे और उन्होंने खुद बताया था कि वो शो में सिर्फ गेस्ट के तौर पर आए थे। लेकिन अब पवन सिंह ने फिर से फिनाले में एंट्री मारी है, जिसे देखकर सबने खूब सीटियां बजाई हैं। 

    राइज एंड फॉल के फिनाले में पवन सिंह का गर्दा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) जहां जाते हैं माहौल अपने आप ही बन जाता है। पवन सिंह बीते दिनों ही रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' (Rise and fall) में नजर आए थे। हालांकि कुछ दिन रहने के बाद वो घर से बाहर आ गए थे और उन्होंने खुद बताया था कि वो शो में सिर्फ गेस्ट के तौर पर आए थे। लेकिन शो में पवन सिंह को पसंद किया गया था। यहांतक कि पवन सिंह के शो में आने के बाद शो की टीआरपी में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। यहां तक कि कहा गया कि शो में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) जैसे शो को भी टीआरपी में पीछे छोड़ दिया था। मेकर्स को पवन सिंह की पॉपुलैरिटी खूब काम आई थी और अब लीजिए पवन सिंह एक बार फिर से शो में धमाका करने आ गए हैं।

    

     

    फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा
    दरअसल राइज एंड फॉल का जल्द ही फिनाले होने जा रहा है। 17 अक्टूबर को शो का फिनाले होने जा रहा है। हाल ही में इस शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया है। इस प्रोमो में पवन सिंह ने भी धमाकेदार एंट्री की है। जी हां, शो के फिनाले में पवन सिंह फिर से आए हैं। फिनाले में आकर पवन ने ऐसा रंग जमाया है कि हर कोई बस देखता ही रह गया है। सामने आए प्रोमो में दिख रहा है कि पवन सिंह शो की कंटेस्टेंट्स आकृति (Akriti Negi) और धनश्री वर्मा (Dhanshree Verma) के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। वहीं इसके अलावा इसमें अर्जुन बिजलानी और बाकी शो के कंटेस्टेंट्स नजर आए हैं। शो के प्रोमो की शुरूआत ही पवन सिंह के उसी वायरल डायलॉग से हुई है, जिसमें पवन सिंह कहते हैं कि, तुम पांच घंटा चिल्लाओगे तब भी कुछ नहीं होगा और 30 सेकंड चुप रहकर भी पवन सिंह टीवी पर दिखेगा। तो टीआरपी उस 30 सेकंड की ही ज्यादा आएगी।

    आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि शो के विनर आरुष भोला (Arush Bhola) हैं। हालांकि अभीतक ये क्लिअर नहीं हुआ है, पर हां हर तरफ कहा यही जा रहा है कि आरुष ने शो की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। उधर पवन सिंह को लेकर लगातार विवाद भी हो रहे हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद पवन सिंह अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ये भी हाल ही में खबर आई कि ज्योति सिंह ने पति पवन से तलाक के बदले में 30 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी हैं। हालांकि अभीतक कुछ साफ नहीं हुआ है और ये विवाद लगातार जारी ही है।

     

