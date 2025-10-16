Viral Video: 'Rise and Fall' के फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, धनश्री वर्मा और आकृति संग लगाए खूब ठुमके
पवन सिंह बीते दिनों ही रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' (Rise and fall) में नजर आए थे। हालांकि कुछ दिन रहने के बाद वो घर से बाहर आ गए थे और उन्होंने खुद बताया था कि वो शो में सिर्फ गेस्ट के तौर पर आए थे। लेकिन अब पवन सिंह ने फिर से फिनाले में एंट्री मारी है, जिसे देखकर सबने खूब सीटियां बजाई हैं।
यहां तक कि कहा गया कि शो में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) जैसे शो को भी टीआरपी में पीछे छोड़ दिया था। मेकर्स को पवन सिंह की पॉपुलैरिटी खूब काम आई थी और अब लीजिए पवन सिंह एक बार फिर से शो में धमाका करने आ गए हैं।
फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा
दरअसल राइज एंड फॉल का जल्द ही फिनाले होने जा रहा है। 17 अक्टूबर को शो का फिनाले होने जा रहा है। हाल ही में इस शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया है। इस प्रोमो में पवन सिंह ने भी धमाकेदार एंट्री की है। जी हां, शो के फिनाले में पवन सिंह फिर से आए हैं। फिनाले में आकर पवन ने ऐसा रंग जमाया है कि हर कोई बस देखता ही रह गया है। सामने आए प्रोमो में दिख रहा है कि पवन सिंह शो की कंटेस्टेंट्स आकृति (Akriti Negi) और धनश्री वर्मा (Dhanshree Verma) के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। वहीं इसके अलावा इसमें अर्जुन बिजलानी और बाकी शो के कंटेस्टेंट्स नजर आए हैं। शो के प्रोमो की शुरूआत ही पवन सिंह के उसी वायरल डायलॉग से हुई है, जिसमें पवन सिंह कहते हैं कि, तुम पांच घंटा चिल्लाओगे तब भी कुछ नहीं होगा और 30 सेकंड चुप रहकर भी पवन सिंह टीवी पर दिखेगा। तो टीआरपी उस 30 सेकंड की ही ज्यादा आएगी।
Get ready for a full-power finale! kyunki waapas aa chuke hain powerstar Pawan ji!— Amazon MX Player (@MXPlayer) October 15, 2025
Mark the date -17th Oct! The finale dhamaka is loading 🤩💥#RiseAndFall, co-powered by @Lux_Innerwear
Official Lighting Partner: @orient_electric
AI Home Partner: @indiahaier pic.twitter.com/pIHFGsSw5u
आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि शो के विनर आरुष भोला (Arush Bhola) हैं। हालांकि अभीतक ये क्लिअर नहीं हुआ है, पर हां हर तरफ कहा यही जा रहा है कि आरुष ने शो की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। उधर पवन सिंह को लेकर लगातार विवाद भी हो रहे हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद पवन सिंह अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ये भी हाल ही में खबर आई कि ज्योति सिंह ने पति पवन से तलाक के बदले में 30 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी हैं। हालांकि अभीतक कुछ साफ नहीं हुआ है और ये विवाद लगातार जारी ही है।
