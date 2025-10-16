Viral Video: 'Rise and Fall' के फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, धनश्री वर्मा और आकृति संग लगाए खूब ठुमके

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) जहां जाते हैं माहौल अपने आप ही बन जाता है। पवन सिंह बीते दिनों ही रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' (Rise and fall) में नजर आए थे। हालांकि कुछ दिन रहने के बाद वो घर से बाहर आ गए थे और उन्होंने खुद बताया था कि वो शो में सिर्फ गेस्ट के तौर पर आए थे। लेकिन शो में पवन सिंह को पसंद किया गया था। यहांतक कि पवन सिंह के शो में आने के बाद शो की टीआरपी में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। यहां तक कि कहा गया कि शो में बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) जैसे शो को भी टीआरपी में पीछे छोड़ दिया था। मेकर्स को पवन सिंह की पॉपुलैरिटी खूब काम आई थी और अब लीजिए पवन सिंह एक बार फिर से शो में धमाका करने आ गए हैं।

