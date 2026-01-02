Language
    Naagin 7: प्रियंका चौधरी के शो में होगी इच्छाधारी भेड़िये की एंट्री? नया मसाला लेकर आ रहे Vivian D'Sena?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:09 PM (IST)

    नागिन 7, जो 27 दिसंबर से कलर्स टीवी पर शुरू हुआ है, में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन अनंता की भूमिका निभा रही हैं। शो में जल्द ही एक इच्छाधारी भेड़िये की ...और पढ़ें

    नागिन 7 में होगी विवियन डिसेना की एंट्री (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागिन 7 (Naagin 7) अपने रोमांचक ट्विस्ट और ड्रामा की वजह से दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। शो 27 दिसंबर से कलर्स टीवी पर शुरू हो चुका है। आप इसे ऑनलाइन जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। शो में प्रियंका चाहर चौधरी ने नागिन की भूमिका निभाई है।

    प्रियंका चौधरी ने निभाया है अनंता का रोल

    अब इसमें बहुत जल्द एक भेड़िये की एंट्री होने वाली है। इसका एक प्रोमो भी जारी हो चुका है। प्रियंका के किरदार का नाम सीरियल में अनंता है। हाल ही में लेटेस्ट रिलीज प्रोमो में अनंता अपकमिंग एपिसोड में इस रूप बदलने वाले भेड़िये का सामना करती नजर आएगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रोमो से संकेत मिलता है कि यह भेड़िया अनंता को नाग, या नागिन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

     
     
     
    फैंस अब अनुमान लगा रहे हैं कि रूप बदलने वाले भेड़िये के पीछे कौन सा अभिनेता है। दूसरा यह नया किरदार शो में कौन से रहस्य लेकर आएगा?

    कौन बनकर आएगा भेड़िया

    सीरियल गॉसिप के अनुसार, विवियन डीसेना की काफी लंबे समय से शो में आने की चर्चा थी। अब खबर ये है कि नागिन 7 में वो एक इच्छाधारी भेड़िये के रूप में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, न तो मेकर्स और न ही कलर्स टीवी ने इस बात की पुष्टि की है कि क्या वह रहस्यमय रूप बदलने वाले भेड़िये का किरदार निभाएंगे। नए विलेन को लेकर काफी चर्चा है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि विवियन एक अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद वही भेड़िये का ही किरदार निभा रहे हों।

    नागिन 7 का प्रीमियर 27 दिसंबर 2025 को हुआ, जो महीनों के लंबे इंतजार के बाद सुपरनेचुरल थ्रिलर में वापसी का प्रतीक है। नए एपिसोड हर शनिवार और रविवार को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे प्रसारित होते हैं।

