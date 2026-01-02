Naagin 7: प्रियंका चौधरी के शो में होगी इच्छाधारी भेड़िये की एंट्री? नया मसाला लेकर आ रहे Vivian D'Sena?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागिन 7 (Naagin 7) अपने रोमांचक ट्विस्ट और ड्रामा की वजह से दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। शो 27 दिसंबर से कलर्स टीवी पर शुरू हो चुका है। आप इसे ऑनलाइन जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। शो में प्रियंका चाहर चौधरी ने नागिन की भूमिका निभाई है।

प्रियंका चौधरी ने निभाया है अनंता का रोल अब इसमें बहुत जल्द एक भेड़िये की एंट्री होने वाली है। इसका एक प्रोमो भी जारी हो चुका है। प्रियंका के किरदार का नाम सीरियल में अनंता है। हाल ही में लेटेस्ट रिलीज प्रोमो में अनंता अपकमिंग एपिसोड में इस रूप बदलने वाले भेड़िये का सामना करती नजर आएगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रोमो से संकेत मिलता है कि यह भेड़िया अनंता को नाग, या नागिन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।