Naagin 7 में नजर आएगी Salman Khan की ये एक्ट्रेस? प्रियंका चाहर चौधरी को किया रिप्लेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एकता कपूर के पॉपुलर टीवी शो नागिन 7 का प्रीमियर 27 दिसंबर, 2025 को होने वाला है। इस पॉपुलर सुपरनेचुरल फ्रैंचाइजी को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। प्रोमो ऑनलाइन खूब चर्चा बटोर रहा है। वहीं फैंस भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। इस नए सीजन में कौन मशहूर अभिनेत्री नागिन का किरदार निभाएगी इसको लेकर चर्चा अभी भी जारी है।

