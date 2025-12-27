Language
    Naagin 7: प्रियंका चाहर चौधरी से लेकर नमिक पॉल और ईशा सिंह, शो में कौन निभा रहा क्या रोल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    नागिन 7 जल्द ही कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाला है। प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका 'अनंता' में होंगी, जबकि तेजस्वी प्रकाश 'प्रगति' ...और पढ़ें

    Hero Image

    नागिन 7 में नजर आएंगी प्रियंका, नमिक और तेजस्वी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागिन 7 (Naagin 7) जल्द ही शुरू होने वाला है! शो का नया सीजन आज, 27 दिसंबर को रात 8 बजे कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर हो रहा है। अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ समय पहले ही ये खबर लेकर आ गए हैं कि फिल्म में कौन क्या किरदार निभा रहा है। चलिए डालते हैं लिस्ट पर एक नजर।

    तेजस्वी प्रकाश का क्या है रोल

    नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नजर आएंगी। उनका नाम अनंता है जो अनंतकुल की नागिन है। तेजस्वी प्रकाश ने शो में प्रगति की भूमिका में एक कैमियो रोल किया है, जो अनंता की मां हैं। ऐसी अटकलें हैं कि अनंता को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी।

    नागिन 7 में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाल अन्य कलाकारों में ईशा सिंह, करण कुंद्रा, एलिस कौशिक, रूही चतुर्वेदी और बीना बनर्जी हैं। नागिन 7 का पहला एपिसोड शनिवार, 21 दिसंबर को रात 8 बजे प्रसारित होगा। आप इसे कलर्स टीवी पर देख सकते हैं, जबकि ओटीटी दर्शक जियो हॉटस्टार पर शो देख सकते हैं।

     
     
     
    पहले ये रोल नहीं करने वाली थीं ईशा सिंह

    आईडब्ल्यूएमबज को दिए एक इंटरव्यू में अपने रोल के बारे में बात करते हुए ईशा सिंह ने नागिन 7 में अपनी भूमिका के बारे में बात की थी। ईशा ने बताया कि उन्हें यह भूमिका निभाने में झिझक थी। ईशा ने कहा, "सच कहूं तो, जब मुझे यह प्रस्ताव मिला तो मुझे झिझक थी। लेकिन उस समय जब मैंने आंखें बंद करके सोचा, तो मुझे लगा कि यह सही चुनाव है क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम और नागिन जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी कलर्स पर आ रही है, तो मुझे लगा कि सब ठीक है, तो चलो इसे करते हैं।"

