Naagin 7: प्रियंका चाहर चौधरी से लेकर नमिक पॉल और ईशा सिंह, शो में कौन निभा रहा क्या रोल
नागिन 7 जल्द ही कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाला है। प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका 'अनंता' में होंगी, जबकि तेजस्वी प्रकाश 'प्रगति' ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागिन 7 (Naagin 7) जल्द ही शुरू होने वाला है! शो का नया सीजन आज, 27 दिसंबर को रात 8 बजे कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर हो रहा है। अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ समय पहले ही ये खबर लेकर आ गए हैं कि फिल्म में कौन क्या किरदार निभा रहा है। चलिए डालते हैं लिस्ट पर एक नजर।
तेजस्वी प्रकाश का क्या है रोल
नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नजर आएंगी। उनका नाम अनंता है जो अनंतकुल की नागिन है। तेजस्वी प्रकाश ने शो में प्रगति की भूमिका में एक कैमियो रोल किया है, जो अनंता की मां हैं। ऐसी अटकलें हैं कि अनंता को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी।
यह भी पढ़ें- Naagin 7 OTT Release: कब और कहां देखें एकता कपूर का सुपर नेचुरल ड्रामा, प्रियंका चौधरी होंगी आईकॉनिक रोल में
नागिन 7 में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाल अन्य कलाकारों में ईशा सिंह, करण कुंद्रा, एलिस कौशिक, रूही चतुर्वेदी और बीना बनर्जी हैं। नागिन 7 का पहला एपिसोड शनिवार, 21 दिसंबर को रात 8 बजे प्रसारित होगा। आप इसे कलर्स टीवी पर देख सकते हैं, जबकि ओटीटी दर्शक जियो हॉटस्टार पर शो देख सकते हैं।
View this post on Instagram
पहले ये रोल नहीं करने वाली थीं ईशा सिंह
आईडब्ल्यूएमबज को दिए एक इंटरव्यू में अपने रोल के बारे में बात करते हुए ईशा सिंह ने नागिन 7 में अपनी भूमिका के बारे में बात की थी। ईशा ने बताया कि उन्हें यह भूमिका निभाने में झिझक थी। ईशा ने कहा, "सच कहूं तो, जब मुझे यह प्रस्ताव मिला तो मुझे झिझक थी। लेकिन उस समय जब मैंने आंखें बंद करके सोचा, तो मुझे लगा कि यह सही चुनाव है क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम और नागिन जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी कलर्स पर आ रही है, तो मुझे लगा कि सब ठीक है, तो चलो इसे करते हैं।"
यह भी पढ़ें- Naagin 7 में नजर आएगी Salman Khan की ये एक्ट्रेस? प्रियंका चाहर चौधरी को किया रिप्लेस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।