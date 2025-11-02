Mahhi Vij तलाक के बाद Jay Bhanushali से ले रहीं 5 करोड़ एलिमनी? एक्ट्रेस बोलीं- 'अगर पैसे कमाए हैं तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली (Jay Bhanushali) इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी टीवी के लविंग कपल कहे जाने वाले माही और जय के तलाक की खबरें इस वक्त लाइमलाइट में हैं। सिर्फ तलाक ही नहीं, इन दिनों हर ओर एलिमनी की भी चर्चा हो रही है जिस पर माही ने रिएक्ट किया है।

हाल ही में, जब तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थीं, तब माही विज ने झूठ फैलाने के लिए एक्शन लेने की डिमांड की थी। अब माही विज ने एलिमनी की अफवाहों पर रिएक्ट किया है। कहा जा रहा था कि उन्होंने जय भानुशाली संग तलाक के पेपर्स साइन कर लिए हैं और 5 करोड़ रुपये की एलिमनी की डिमांड की है।

क्या माही विज ने ले लिया जय भानुशाली से तलाक? अब माही विज ने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक व्लॉग में कहा, "मैंने कहीं पढ़ा कि मैंने तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं– प्लीज मुझे वो पेपर दिखाओ। जब तक हम खुद कुछ नहीं कहते, आपको हमारी पर्सनल जिंदगी और पर्सनल स्पेस में दखल देने का कोई हक नहीं है। मुझे पता है कि हम पब्लिक फिगर हैं, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो हम बताना चाहते हैं। मेरे घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो समझते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे खुशी का भी एक मैसेज आया जिसमें उसने कहा, ‘मम्मा, ये सब क्या है? ये लोग हमारी पर्सनल जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं?’ स्कूल में बच्चों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं।"