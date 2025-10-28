Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Jay Bhanushali की पोस्ट पर माही विज का कमेंट, क्या वाकई तलाक ले रहा है कपल?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:10 PM (IST)

    टीवी एक्टर और होस्ट जय भानुशाली ने माही विज से तलाक की अफवाहों के बीच अपनी बेटी के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जिस पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं, इतना ही नहीं कमेंट सेक्शन में माही और जय के बीच हुई बातों ने फैंस का ध्यान खींचा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जय भानुशाली ने बेटी तारा के साथ शेयर किया क्यूट वीडियो

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता और टेलीविजन होस्ट जय भानुशाली ने अपनी पत्नी माही विज से अलग होने की चल रही अफवाहों के बीच एक क्यूट वीडियो शेयर किया है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी तारा के साथ एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस इमोशनल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जय और तारा का क्यूट वीडियो वायरल

    फैंस तब और ज्यादा भावुक हो गए जब माही विज ने इस पर रिएक्शन दिया। वीडियो में नन्ही तारा वायरल गाने देयर्स स्क्विरल्स इन माई पैंट्स पर क्यूट डांस करती हुई नजर आ रही है। जबकि जय मजाकिया अंदाज में दैट गर्ल्स गॉट सम सीरियस स्क्विरल्स इन हर पैंट्स लाइन पर लिप-सिंक करते हैं। यह हल्का-फुल्का क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस पिता और बेटी की इस जोड़ी पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Jay Bhanushali (@ijaybhanushali)

     

    यह भी पढ़ें- Jay Bhanushali से तलाक की खबरों के बीच माही विज का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, लिखा- हमारे पास इतने पैसे हो...

    वीडियो को शेयर करते हुए जय ने कैप्शन में लिखा, 'जब पिता बच्चे के साथ अकेले होते हैं तो ऐसा होना ही होता है'। उनके कथित तलाक की चर्चा के बीच, माही विज ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'तारा सबसे प्यारी हैं'। इस पर जय ने जवाब दिया- सच में।

    माही विज के कमेंट ने खींचा ध्यान

    उनकी छोटी लेकिन प्यारभरी बातचीत ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा, जिनमें से कई ने उम्मीद जताई कि दोनों के बीच सुलह हो सकती है। एक यूजर ने लिखा, 'प्लीज अलग मत होइए। आप दोनों बहुत प्यारे हैं। तारा अभी छोटी है। वह आप दोनों को अलग देखकर रोएगी'। एक अन्य ने उनसे आग्रह किया, 'कृपया आप दोनों के बारे में अफवाहों पर ध्यान दें'। चल रही अटकलों के बावजूद, जय और माही के बीच हुई बातचीत ने उनके फैंस को थोड़ी राहत दी है।

    mahhi viz

    हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जय और माही ने अपने रिश्ते को सुधारने की कई कोशिशों के बाद इस साल की शुरुआत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। 

    2011 में शादी के बंधन में बंधे जय और माही की एक बेटी तारा है, जिसका जन्म 2019 में हुआ और दो बच्चे राजवीर और खुशी हैं, जिन्हें उन्होंने 2017 में गोद लिया था। इस कपल को आखिरी बार अगस्त में तारा के जन्मदिन के जश्न के दौरान सार्वजनिक रूप से साथ देखा गया था।

    यह भी पढ़ें- Jay Bhanushali और माही विज लेंगे तलाक? शादी के 14 साल बाद कपल ने लिया बड़ा फैसला