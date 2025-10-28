Jay Bhanushali से तलाक की खबरों के बीच माही विज का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, लिखा- हमारे पास इतने पैसे हो...
टीवी के फेवरेट कपल जय भानुशाली और माही विज पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने सेपरेशन की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि ये कपल शादी के 14 साल बाद तलाक ले रहा है। इन अफवाहों के बीच अब माही विज का एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने आग में घी का काम किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माही विज और जय भानुशाली उन टीवी कपल्स में शामिल हैं, जिन्हें फैंस काफी एडमायर करते हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से उनकी 14 साल की शादी लगातार सवालों से घिरी हुई है। कई महीनों पहले जब जय और माही ने एक साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना बंद किया था, तो उनके रिश्ते में अनबन की खबर सामने आई थी।
बीते दिनों ही एक न्यूज पोर्टल ने दोनों तलाक ले रहे हैं, इस तरह की जानकारी शेयर की थी। अब तलाक की खबरों के बीच जय की पत्नी और अदाकारा माही विज का पैसों से जुड़ा एक ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने कपल के रिश्ते को लेकर फैंस की कंफ्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
माही विज ने इंस्टाग्राम पर डाला क्रिप्टिक पोस्ट
माही विज छोटे पर्दे से भले ही दूर हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर वह लगातार एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने जय भानुशाली से तलाक की खबरों के बीच एक क्रिप्टिक पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। स्टोरी शेयर करते हुए उन्होंने एक कोट डाला है, जिसमें लिखा, "काश हमारे पास वो हर चीज खरीदने के पैसे होते, जिनके स्क्रीनशॉट हमने लेकर रखे हैं"।
माही विज के इस पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि इस पोस्ट का इशारा कहीं न कहीं पति जय की ओर है। हालांकि, माही विज और जय भानुशाली दोनों ने ही अपने तलाक को लेकर उड़ रही अफवाहों पर डायरेक्टली बात नहीं की है।
कैसे दोबारा शुरू हुईं कपल के तलाक की खबरें?
ये पहली बार नहीं है, जब माही और जय के तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा है। इससे पहले जब दोनों के अलग होने की खबर आई थी, तो माही विज ने उसे न तो नकारा था और न ही उसमें हामी भरी थी। अब हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, कुछ महीने पहले ही जय और माही ने तलाक की अर्जी दी थी। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सका। दोनों काफी समय पहले ही अलग हो चुके हैं। जुलाई-अगस्त में डिवोर्स के कागजात पर साइन हुआ था और सबकुछ फाइनल हो गया था। यहां तक कि बच्चे किसके पास रहेंगे, ये भी डिसाइड हो चुका है।
एक तरफ जहां माही-जय के तलाक की खबरें जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बेटियों तारा और खुशी के साथ एक्टर टोक्यो में छुट्टियां बिता रहे हैं। ध्यान खींचने वाली बात ये है कि जय भानुशाली की इन तस्वीरों पर उनकी पत्नी माही प्यार लुटा रही हैं।
