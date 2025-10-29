'मैं एक्शन लूंगी...' तलाक की खबरों पर Mahhi Vij ने किया रिएक्ट, सामने आ गई सच्चाई
टीवी के सबसे लोकप्रिय कपल्स में से एक माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली कथित तौर पर अलग हो रहे हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। दोनों सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं। हाल ही में जय ने बेटी तारा के साथ एक पोस्ट शेयर की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले काफी समय से मीडिया में इस बाच की चर्चा थी कि एक्टर जय भानुशाली अपनी पत्नी माही विज से तलाक लेने वाले हैं। कपल ने साल 2010 में शादी थी और खबर थी कि दोनों अपना 14 साल पुराना रिश्ता खत्म करने वाले हैं।
रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि दोनों ने कुछ महीने पहले, जुलाई-अगस्त के आसपास कथित तौर पर अपने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर उन्हें अंतिम रूप दे दिया था। कपल काफी समय से अलग रह रहा है।
माही विज ने किया रिएक्ट
अब इस पूरे बवाल के बाद फाइनली माही विज ने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है। थॉट फुल पेज के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया गया था कि जोड़े ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी लेकिन बढ़ते विश्वास के मुद्दों पर काबू नहीं पा सके। अब इस पर माही ने रिएक्ट करते हुए टिप्पणी की,"झूठी कहानियां पोस्ट न करें। मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी।"
जय ने शेयर की थी वीडियो
इससे पहले जय ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी तारा के साथ एक वीडियो शेयर की थी। इसमें तारा एक गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं जिसके बोले हैं, "देयर आर सक्विरिल इन माई पैंट्स।" बाद में, जय भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए जय ने कैप्शन लिखा, "जब पापा बच्चे के साथ अकेले हों, तो ऐसा होना ही है।"
साथ में शेयर नहीं की कोई तस्वीर
हालांकि, इन सबके बीच माही के कमेंट ने सबका ध्यान खींचा। माही लिखा, "तारा सबसे प्यारी है।" हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, जय और माही के बच्चों की कस्टडी का भी फैसला हो गया है। खबर है कि माही और जय के बीच ट्रस्ट इशूज को लेकर विवाद है। इस तरह की अफवाह तब से शुरू हुई जब जय और माही ने साथ में ब्लॉग शेयर करना कम कर दिया। इसके अलावा दोनों की साथ में लेटेस्ट फोटोज भी नहीं हैं। उनका साथ में आखिरी पोस्ट जून 2024 में था।
