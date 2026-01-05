तलाक के बाद Mahhi Vij ने नहीं ले रहीं Jay Bhanushali से एलिमनी, मिलकर करेंगे तीन बच्चों की परवरिश!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली (Jay Bhanushali) अब अलग हो चुके हैं। काफी समय से उनके अलग होने की अफवाहें उड़ रही थीं। हालांकि, दोनों ने चुप्पी साधे रखी थी। हालांकि, 4 जनवरी 2026 को एक्टर ने एक स्टेटमेंट के जरिए अपने अलग होने की पुष्टि कर दी।

भले ही जय और माही विज अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों साथ में अपने तीनों बच्चों तारा, खुशी और राजवीर की साथ में परवरिश करेंगे। माही ने जय से एलिमनी या फिर मैंटेनेंस भी नहीं लेने का फैसला किया है।

क्यों हुआ माही और जय का तलाक? लीगल सोर्सेस के मुताबिक, माही विज ने अपने पूर्व पति जय भानुशाली से कोई एलिमनी या मेंटेनेंस का पैसा लेने से मना कर दिया है। दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन आखिर में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। दोनों के बीच काफी समय से चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। उन्होंने शादी बचाने की कोशिश की थी लेकिन जब मतभेद खत्म नहीं हुए तो दोनों ने अपने रिश्ते को सोहार्दपूर्ण तरीके से खत्म करने का फैसला किया।