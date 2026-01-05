तलाक के बाद Mahhi Vij ने नहीं ले रहीं Jay Bhanushali से एलिमनी, मिलकर करेंगे तीन बच्चों की परवरिश!
जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद अपनी राहें जुदा कर ली हैं। हाल ही में टीवी एक्टर ने माही के साथ अपने तलाक की खबरों को कन्फर्म किया है। अ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली (Jay Bhanushali) अब अलग हो चुके हैं। काफी समय से उनके अलग होने की अफवाहें उड़ रही थीं। हालांकि, दोनों ने चुप्पी साधे रखी थी। हालांकि, 4 जनवरी 2026 को एक्टर ने एक स्टेटमेंट के जरिए अपने अलग होने की पुष्टि कर दी।
भले ही जय और माही विज अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों साथ में अपने तीनों बच्चों तारा, खुशी और राजवीर की साथ में परवरिश करेंगे। माही ने जय से एलिमनी या फिर मैंटेनेंस भी नहीं लेने का फैसला किया है।
क्यों हुआ माही और जय का तलाक?
लीगल सोर्सेस के मुताबिक, माही विज ने अपने पूर्व पति जय भानुशाली से कोई एलिमनी या मेंटेनेंस का पैसा लेने से मना कर दिया है। दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन आखिर में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। दोनों के बीच काफी समय से चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। उन्होंने शादी बचाने की कोशिश की थी लेकिन जब मतभेद खत्म नहीं हुए तो दोनों ने अपने रिश्ते को सोहार्दपूर्ण तरीके से खत्म करने का फैसला किया।
यह भी पढ़ें- Jay-Mahhi Divorce: 14 साल बाद अलग हुए जय भानुशाली और माही विज, बोले- 'इस कहानी में कोई विलेन नहीं'
एलिमनी नहीं लेंगी माही विज
सोर्स के मुताबिक, अलग होने के बाद माही विज ने अपने बच्चों तारा, खुशी और राजवीर के लिए जय भानुशाली से कोई गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस नहीं लिया। बताया जा रहा है कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया था, जिसमें दोनों ने बिना किसी वित्तीय दायित्व या विवाद के इस चैप्टर को बंद करने का फैसला किया। बतौर कपल अलग होने के बावजूद, जय और माही अपने माता-पिता का दायित्व पूरा करेंगे और तीनों बच्चों की साथ में परवरिश करेंगे।
पांच साल पहले माता-पिता बने थे जय और माही
माही और जय ने 9 फरवरी 2011 को शादी की थी। दोनों टीवी के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक थे। दोनों ने साल 2019 में एक बेटी का स्वागत किया था जिसका नाम तारा है। वहीं, जय और माही ने एक बेटा और बेटी को भी अडॉप्ट किया है जिसका नाम खुशी और राजवीर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।