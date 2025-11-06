डिवोर्स की खबरों के बीच 9 साल बाद छोटे पर्दे पर कमबैक करेंगी Mahhi Vij, जय ने लाकर दिए महंगे गिफ्ट्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली पिछले काफी समय से डिवोर्स की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। पिछले दिनों ये खबर आई कि कपल काफी समय से अलग रह रहा है और बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाला है। हालांकि बीच में माही विज ने आकर इन खबरों पर लगाम लगा दिया।

किस टीवी सीरियल से करेंगी वापसी? अब माही विज ने अपने फैंस को एक और सरप्राइज दिया है। माही विज 9 साल बाद टीवी पर वापसी करने वाली हैं। अपने नए व्लॉग में, माही ने बताया कि उन्होंने कलर्स टीवी के शो 'सहर होने को है' की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने वह तोहफा भी दिखाया जो जय अपनी हालिया जापान यात्रा से उनके लिए लाए थे।