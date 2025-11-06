Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिवोर्स की खबरों के बीच 9 साल बाद छोटे पर्दे पर कमबैक करेंगी Mahhi Vij, जय ने लाकर दिए महंगे गिफ्ट्स

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:11 PM (IST)

    अभिनेत्री माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली की शादी को 14 साल हो चुके हैं। पिछले हफ्ते कपल काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि उनके तलाक की खबरें आ रही थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जोड़ा इस साल की शुरुआत से ही अलग रह रहा है। अब इस खबर के बीच माही ने अपने टीवी कमबैक की अनाउंसमेंट की।

    prefferd source google
    Hero Image

    माही विज जल्द करेंगी टीवी पर वापसी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली पिछले काफी समय से डिवोर्स की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। पिछले दिनों ये खबर आई कि कपल काफी समय से अलग रह रहा है और बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाला है। हालांकि बीच में माही विज ने आकर इन खबरों पर लगाम लगा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किस टीवी सीरियल से करेंगी वापसी?

    अब माही विज ने अपने फैंस को एक और सरप्राइज दिया है। माही विज 9 साल बाद टीवी पर वापसी करने वाली हैं। अपने नए व्लॉग में, माही ने बताया कि उन्होंने कलर्स टीवी के शो 'सहर होने को है' की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने वह तोहफा भी दिखाया जो जय अपनी हालिया जापान यात्रा से उनके लिए लाए थे।

    Jay Bhanu

    यह भी पढ़ें- 'मैं एक्शन लूंगी...' तलाक की खबरों पर Mahhi Vij ने किया रिएक्ट, सामने आ गई सच्चाई

    माही ने कहा,"यह पहला दिन है और मैं दोबारा शूटिंग के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे उस समय काम मिला जब मुझे इसकी जरूरत थी। मैं सेट पर वापस जाना चाहती थी। इंतजार खत्म हुआ, आपकी नकुशा वापस आ गई है।"

    साल 2011 में हुई थी दोनों की शादी

    शो में माही एक यंग ऐज की लड़की की मां का किरदार निभाती नजर आएंगी। इसकी शूटिंग लखनऊ में चल रही है। ब्लॉग में माही ने बताया कि जय उनके लिए जापान से क्रिशटियन डियोर की लिपस्टिक लाए हैं। माही और जय एक दशक से भी ज्यादा समय से साथ हैं। इस जोड़े ने 2011 में शादी की। इनके तीन बच्चे हैं तारा, ख़ुशी और राजवीर। राजवीर और खुशी को इन्होंने गोद लिया है।

    यह भी पढ़ें- Mahhi Vij तलाक के बाद Jay Bhanushali से ले रहीं 5 करोड़ एलिमनी? एक्ट्रेस बोलीं- 'अगर पैसे कमाए हैं तो...'