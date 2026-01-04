Jay-Mahhi Divorce: 14 साल बाद अलग हुए जय भानुशाली और माही विज, बोले- 'इस कहानी में कोई विलेन नहीं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जय भानुशाली और माही विज ने कन्फर्म किया है कि वे अलग हो गए हैं। कुछ महीने पहले उनके तलाक की अफवाहें सामने आई थीं, लेकिन अब उन्होंने अपने फैसले का ऐलान पब्लिकली करने का फैसला किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें बताया कि भले ही वे अलग हो गए हैं, लेकिन वे दोस्त बने रहेंगे और एक-दूसरे का साथ देंगे।

सेपरेशन का किया एलान जय भानुशाली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें लिखा, 'आज हम जिंदगी की इस यात्रा में अलग होने का फैसला करते हैं, फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे। शांति, विकास, दया और इंसानियत हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे बच्चों - तारा, खुशी और राजवीर - के लिए, हम सबसे अच्छे माता-पिता, सबसे अच्छे दोस्त बनने और उनके लिए जो सही है, वह करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, वह करने का वादा करते हैं'।

यह भी पढ़ें- Mahhi Vij तलाक के बाद Jay Bhanushali से ले रहीं 5 करोड़ एलिमनी? एक्ट्रेस बोलीं- 'अगर पैसे कमाए हैं तो...' कहानी में नहीं है कोई विलेन उन्होंने आगे कहा कि वे दोस्त बने रहेंगे और इस कहानी में कोई विलेन या किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। भले ही हम अलग-अलग रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले से कोई नेगेटिविटी जुड़ी नहीं है। कोई भी नतीजा निकालने से पहले, कृपया जान लें कि हम ड्रामा से ज्यादा शांति और सबसे ऊपर समझदारी को चुनते हैं। हम हमेशा की तरह एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे और दोस्त बने रहेंगे। आपसी सम्मान के साथ, हम आगे बढ़ते हुए आपसे सम्मान, प्यार और दया की उम्मीद करते हैं। माही विज और जय भानुशाली'।