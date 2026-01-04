Language
    Jay-Mahhi Divorce: 14 साल बाद अलग हुए जय भानुशाली और माही विज, बोले- 'इस कहानी में कोई विलेन नहीं'

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:17 PM (IST)

    Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce: जय भानुशाली और माही विज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए अपने अलग होने की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि वे हमेशा की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अलग हुए जय भानुशाली और माही विज

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जय भानुशाली और माही विज ने कन्फर्म किया है कि वे अलग हो गए हैं। कुछ महीने पहले उनके तलाक की अफवाहें सामने आई थीं, लेकिन अब उन्होंने अपने फैसले का ऐलान पब्लिकली करने का फैसला किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें बताया कि भले ही वे अलग हो गए हैं, लेकिन वे दोस्त बने रहेंगे और एक-दूसरे का साथ देंगे।

    सेपरेशन का किया एलान

    जय भानुशाली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें लिखा, 'आज हम जिंदगी की इस यात्रा में अलग होने का फैसला करते हैं, फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे। शांति, विकास, दया और इंसानियत हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे बच्चों - तारा, खुशी और राजवीर - के लिए, हम सबसे अच्छे माता-पिता, सबसे अच्छे दोस्त बनने और उनके लिए जो सही है, वह करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, वह करने का वादा करते हैं'।

    jay

    कहानी में नहीं है कोई विलेन

    उन्होंने आगे कहा कि वे दोस्त बने रहेंगे और इस कहानी में कोई विलेन या किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। भले ही हम अलग-अलग रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले से कोई नेगेटिविटी जुड़ी नहीं है। कोई भी नतीजा निकालने से पहले, कृपया जान लें कि हम ड्रामा से ज्यादा शांति और सबसे ऊपर समझदारी को चुनते हैं। हम हमेशा की तरह एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे और दोस्त बने रहेंगे। आपसी सम्मान के साथ, हम आगे बढ़ते हुए आपसे सम्मान, प्यार और दया की उम्मीद करते हैं। माही विज और जय भानुशाली'।

    mahi vij (1)

    14 साल पहले हुई थी शादी

    माही विज और जय भानुशाली ने 11 नवंबर, 2011 को शादी की थी और वे तीन बच्चों के माता-पिता हैं – बेटी तारा, जिसका जन्म 2019 में हुआ था। राजवीर और खुशी को उन्होंने 2017 में गोद लिया था। अक्टूबर 2025 में, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पॉपुलर टेलीविजन कपल ने कुछ महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी और तलाक के कागजात जुलाई-अगस्त 2025 में 'साइन और फाइनल' हो गए थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके बच्चों की कस्टडी के बारे में भी फैसला हो गया है। जय और माही के तलाक की अफवाहें सबसे पहले जुलाई 2025 में सामने आई थीं और उस समय माही ने यह साफ कर दिया था कि उन्हें सफाई देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती।

