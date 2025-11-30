57 की उम्र में दूल्हा बने CID के 'इंस्पेक्टर अभिजीत', 2 बच्चों के बाप ने दोबारा रचाई शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीआईडी टीवी शो ने लंबे समय तक टीवी पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस शो की कास्ट आज भी कल्ट मानी जाती है, जिनमें इंस्पेक्टर अभिजीत की भूमिका निभाने वाले अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव को भला कौन भूल सकता है। सिनेमा जगत के इस दमदार अभिनेता का नाम फिलहाल दोबारा से शादी करने को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

57 साल की उम्र में आदित्य श्रीवास्तव ने फिर से शादी रचाई है और इसकी फोटोज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको जानकार हैरानी होगी कि आदित्य की दो बेटियां भी है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

आदित्य श्रीवास्तव ने दोबारा रचाई शादी हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार के तौर पर आदित्य श्रीवास्तव को जाना जाता है। टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक उन्होंने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। मौजूदा में दोबारा से शादी करने की वजह से अभिनेता लाइमलाइट में बने हुए हैं। बीते 22 नवंबर को सीआईडी (CID) फेम एक्टर आदित्य श्रीवास्तव फिर से शादी की है और उनकी पत्नी का नाम मानसी श्रीवास्तव है।

दरअसल आदित्य ने मानसी संग अपनी शादी की 25वीं सालगिरह (Aditya Srivastava 25th Wedding Anniversary) पूरी की है और उन्हीं के साथ दोबारा से शादी की है। यह भी पढ़ें- 7 एपिसोड वाली नई सीरीज ने OTT पर जमाया कब्जा, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में बनी नंबर-1 सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवसर्री के खास मौके पर आदित्य श्रीवास्तव और मानसी ने अपने जीवन के सबसे अहम दिन को दोबारा से जिया है और वरमाला डालकर जिंदगी के इस अहम पड़ाव का जश्न मनाया है। आदित्य श्रीवास्तव ने दूसरी बार शादी किसी और नहीं बल्कि अपनी पत्नी मानसी श्रीवास्तव संग ही की है।

इस कपल की वेडिंग एनिवर्सरी की लेटेस्ट फोटोज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इन्हें भर-भरकर बधाइयां दे रहे हैं। मालूम हो कि आदित्य श्रीवास्तव की दो बेटियां हैं, जिनके नाम आरूषि और अद्धिका हैं। अपने माता-पिता के जीवन के इस खास दिन पर ये दोनों भी शामिल रहीं।