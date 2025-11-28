Sony Tv पर अब नहीं आएगा CID 2, मेकर्स ने इस कारण शो बंद करने का लिया फैसला?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीआईडी 90 के दशक का फेवरेट शो है। एसीपी प्रद्युमन से लेकर दया और अभिजीत, डॉ सारुके सहित हर किरदार फैंस के दिल में बसा हुआ है। जब ये खबर आई थी कि ये क्राइम ड्रामा इन्वेस्टिगेशन शो दोबारा लौट रहा है, तो फैंस के चेहरों पर खुशी आ गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि,अब ये खुशी गम में बदलने वाली है, क्योंकि बीते साल CID के सीजन 2 के साथ लौटा ये शो बंद होने जा रहा है। आखिर 13 साल तक सोनी टीवी पर राज करने वाले सीआईडी के सीजन 2 को एक साल में ही मेकर्स ने बंद करने का निर्णय क्यों लिया है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

इस कारण बंद हो सकता है CID 2 इंस्टाग्राम पर गॉसिप टीवी नामक एक पेज ने सीआईडी 2 के ऑफ एयर होने की जानकारी शेयर की है। उन्होंने ये दावा किया है कि सीआईडी 2 का फाइनल एपिसोड अगले मंथ में आएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो 13 साल पहले लोगों की सीआईडी शो के लिए दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा सीजन लाने का निर्णय लिया था। सोनी टीवी पर दिसंबर में शो ऑनएयर हुआ, लेकिन टीआरपी में ये मात खा गया।

CID 2 के फैंस का टूटा दिल इस खबर को सुनने के बाद इन्वेस्टिगेशन शो के फैंस का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "ओके-ओके..आपने हमें तोड़ दिया है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सच नहीं हो सकता, इस शो की स्क्रिप्ट तो बहुत ही अच्छी है"।