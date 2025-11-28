Sony Tv पर अब नहीं आएगा CID 2, मेकर्स ने इस कारण शो बंद करने का लिया फैसला?
13 साल तक टीवी पर राज करने वाला क्राइम ड्रामा इन्वेस्टिगेशन शो 'सीआईडी' का सीजन 2 सोनी टीवी पर 21 दिसंबर 2024 को ऑनएयर हुआ था। कुछ महीने तक लोगों को एंटरटेन करने वाला अब ये शो बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। मेकर्स के दिमाग में इस शो को बंद करने का ख्याल क्यों आया, नीचे पढ़ें डिटेल:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीआईडी 90 के दशक का फेवरेट शो है। एसीपी प्रद्युमन से लेकर दया और अभिजीत, डॉ सारुके सहित हर किरदार फैंस के दिल में बसा हुआ है। जब ये खबर आई थी कि ये क्राइम ड्रामा इन्वेस्टिगेशन शो दोबारा लौट रहा है, तो फैंस के चेहरों पर खुशी आ गई थी।
हालांकि,अब ये खुशी गम में बदलने वाली है, क्योंकि बीते साल CID के सीजन 2 के साथ लौटा ये शो बंद होने जा रहा है। आखिर 13 साल तक सोनी टीवी पर राज करने वाले सीआईडी के सीजन 2 को एक साल में ही मेकर्स ने बंद करने का निर्णय क्यों लिया है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
इस कारण बंद हो सकता है CID 2
इंस्टाग्राम पर गॉसिप टीवी नामक एक पेज ने सीआईडी 2 के ऑफ एयर होने की जानकारी शेयर की है। उन्होंने ये दावा किया है कि सीआईडी 2 का फाइनल एपिसोड अगले मंथ में आएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो 13 साल पहले लोगों की सीआईडी शो के लिए दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा सीजन लाने का निर्णय लिया था। सोनी टीवी पर दिसंबर में शो ऑनएयर हुआ, लेकिन टीआरपी में ये मात खा गया।
यह भी पढ़ें- CID 2: शो में लौटकर आया डिटेक्टिव अभिजीत का प्यार, अतीत की गलती ने बिगाड़ा पूरा खेल
इसमें ये भी बताया गया कि मजबूत व्यूवरशिप वाले इस शो की टीआरपी नवंबर में सिर्फ 0.8 तक पहुंची है, जिसकी वजह से मेकर्स इसे ऑफएयर कर सकते हैं। हालांकि, सीआईडी 2 के मेकर्स की तरफ से अभी इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
CID 2 के फैंस का टूटा दिल
इस खबर को सुनने के बाद इन्वेस्टिगेशन शो के फैंस का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "ओके-ओके..आपने हमें तोड़ दिया है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सच नहीं हो सकता, इस शो की स्क्रिप्ट तो बहुत ही अच्छी है"।
एक और अन्य यूजर ने लिखा, "नहीं यार ऐसा मत करो प्लीज, शनिवार और रविवार को सिर्फ यही शो देखने का मजा आता था"। सीजन 3 की उम्मीद लगाए बैठे एक यूजर ने लिखा, "जब सीजन 2 को आने में 6 साल लगे, तो सीजन 3 को आने में बरसो लग जाएंगे"। फैंस इस खबर से पूरी तरह से निराश हो गए हैं। आपको बता दें कि सोनी टीवी के अलावा OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव और नेटफ्लिक्स (Netflix) पर भी आता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।