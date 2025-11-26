7 एपिसोड वाली नई सीरीज ने OTT पर जमाया कब्जा, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में बनी नंबर-1
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। आलम ये है कि अब ये नई सीरीज ऑनलाइन ट्रेंडिंग में नंबर-1 बन गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों की तरह हर शुक्रवार ओटीटी पर भी मनोरंजन का महा डोज मिलता है। जिसकी वजह नई-नई वेब सीरीज और मूवीज होती हैं। इस कड़ी में एक नई सीरीज का नाम शामिल हो रहा है, जिसने ऑनलाइन रिलीज के चंद दिनों में ओटीटी पर धमाल मचा दिया है।
इस वेब सीरीज को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से भर-भर के पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, जिसकी बदौलत ये थ्रिलर ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 के पायदान पर बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी।
7 एपिसोड वाली रोमांचक सीरीज
जिस वेब सीरीज के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसकी कहानी 7 एपिसोड में सिमटी हुई है। हर एक एपिसोड अपने आप में बेहद खास और सस्पेंस से भरपूर हो, जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगा। सीरीज का स्टोरी प्लॉट स्पाई थ्रिलर है, जो आपको एक पल के लिए बोर नहीं करेगा।
यह भी पढ़ें- The Family Man 3: जयदीप को 'रुक्मा' बनाने के लिए मेकर्स ने नहीं पीटा माथा, शॉर्टकट से मिला धांसू विलेन वाला लुक
वेब सीरीज की कहानी मौजूदा समय में हर इंडियन वेब सीरीज की तरह नॉर्थ ईस्ट से शुरू होती है, एक बम धमाके से नागालैंड का इलाका दहल उठता है और फिर वहां से ब्लास्ट की पड़ताल शुरू होती है, जो इतिहास के पन्नों को पलटती हुई नजर आती है। सीरीज का सेंटर प्वाइंट एक खुफिया एजेंसी का ऑफिसर है, जो अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन, उसका अतीत ऐसा करने में चुनौती खड़ा कर रहा है।
अब तक इस वेब सीरीज के दो सीजन को रिलीज किया गया है और दोनों की सफल साबित हुए हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर लेटेस्ट वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 21 नवंबर को इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।
प्राइम वीडियो पर नंबर-1 बनी द फैमिली 3
अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग के दम पर द फैमिली मैन 3 इन दिनों हर किसी की फेवरेट बन गई है। आलम ये है कि अब प्राइम वीडियो पर मनोज बाजपेयी की ये स्पाई थ्रिलर ट्रेंडिंग में नंबर-1 की कुर्सी पर विराजमान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।