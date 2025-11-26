7 एपिसोड वाली नई सीरीज ने OTT पर जमाया कब्जा, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में बनी नंबर-1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों की तरह हर शुक्रवार ओटीटी पर भी मनोरंजन का महा डोज मिलता है। जिसकी वजह नई-नई वेब सीरीज और मूवीज होती हैं। इस कड़ी में एक नई सीरीज का नाम शामिल हो रहा है, जिसने ऑनलाइन रिलीज के चंद दिनों में ओटीटी पर धमाल मचा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वेब सीरीज को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से भर-भर के पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, जिसकी बदौलत ये थ्रिलर ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 के पायदान पर बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी।

7 एपिसोड वाली रोमांचक सीरीज जिस वेब सीरीज के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसकी कहानी 7 एपिसोड में सिमटी हुई है। हर एक एपिसोड अपने आप में बेहद खास और सस्पेंस से भरपूर हो, जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगा। सीरीज का स्टोरी प्लॉट स्पाई थ्रिलर है, जो आपको एक पल के लिए बोर नहीं करेगा।

अब तक इस वेब सीरीज के दो सीजन को रिलीज किया गया है और दोनों की सफल साबित हुए हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर लेटेस्ट वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 21 नवंबर को इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।