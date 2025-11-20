Friday Releases: शुक्रवार को होगा फुल एंटरटेनमेंट, वीकेंड को भी खास बना देंगी ये 8 सीरीज-फिल्में
Friday OTT & Theater Releases: नवंबर के महीने का तीसरा शुक्रवार फैंस के लिए बेहद ही खास होने वाला है। क्योंकि 21 नवंबर को वह 8 सीरीज और फिल्में ओटीटी (OTT Release)और सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं, जिनका इंतजार न जाने फैंस कितने समय से कर रहे हैं। तो देर क्यों करनी, चलिए फटाफट से देख लेते हैं पूरी लिस्ट:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Friday New Releases: शुक्रवार के दिन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि ये वह दिन होता है, जब नई सीरीज और फिल्में, सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाती हैं।
नवंबर का तीसरा फ्राइडे तो दर्शकों के लिए और भी खास है, क्योंकि इस 21 नवंबर को वह सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनके सीक्वल का वह सालों से इंतजार कर रहे हैं। फ्राइडे (New OTT Releases) के साथ-साथ कौन सी 8 सीरीज और फिल्में वीकेंड को भी खास बनाएंगी, नीचे देखें पूरी लिस्ट:
डाइनिंग विद द कपूर (Dining With The Kapoors)
अब तक यश चोपड़ा से लेकर रोशन परिवार तक की डॉक्यु सीरीज फैंस देख चुके हैं। अब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी फैमिली कपूर खानदान की भी सीरीज लेकर आ रही है, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है। डॉक्यु सीरीज में डाइनिंग टेबल पर उनकी गपशप से लेकर कई ऐसे खुलासे सीरीज में होंगे, जिनके बारे में ऑडियंस को नहीं पता है।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज- 21 नवंबर
जोनर- डॉक्यूमेंट्री
द डेथ ऑफ बनी मुनरो (The Death of Bunny Munro)
द डेथ ऑफ बनी मुनरो एक ब्लैक कॉमेडी सीरीज है, जिसमें मैट स्मिथ और रफल माथे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये सीरीज निक केव की नॉवेल पर आधारित है। ये कहानी एक सेक्स एडिक्ट व्यक्ति की है, जो प्रोडक्ट सेल करता है। वह पत्नी के निधन के बाद 9 साल के बेटे के साथ रोड ट्रिप पर निकलता है।
प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (JioHotstar)
रिलीज डेट-21 नवंबर
जोनर- ब्लैक कॉमेडी
120 बहादुर (120 Bahadur)
लक्ष्य के बाद फरहान अख्तर एक बार फिर से भारत आर्मी की एक छूने वाली कहानी दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म '120 बहादुर' की कहानी 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान 'रेजांग ला' की लड़ाई पर बेस्ड है, जहां 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 हजार सैनिकों ने पूरी बहादुरी के साथ चीन की आर्मी का सामना किया था।
प्लेटफॉर्म- थिएटर्स
रिलीज डेट- 21 नवंबर
जोनर- वॉर ड्रामा
द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man 3)
चार साल का लंबा इंतजार लोगों का खत्म होने ही वाला है, क्योंकि फाइनली मनोज बाजपेयी और शारिब हाशमी की स्पाई थ्रिलर 'द फैमिली मैन 3' तीसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है। इस सीजने में श्रीकांत तिवारी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर बार देश के लिए जासूसी करने वाले श्रीकांत पर ही क्रिमिनल का इल्जाम लगेगा। इतना ही नहीं, श्रीकांत के इस बार दुश्मन भी बढ़ने वाले हैं।
प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video)
रिलीज डेट-21 नवंबर
जोनर- स्पाई थ्रिलर
द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files)
विवेक अग्निहोत्री की 'द फाइल्स ट्राइलॉजी' की अंतिम फाइल 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ये फिल्म 1946 के नोआखली दंगों की दुखद आधारित फिल्म है। मूवी में अनुपम खेर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म अब ओटीटी (OTT) पर रिलीज के लिए तैयार है।
प्लेटफॉर्म- ZEE5
रिलीज डेट- 21 नवंबर
जोनर- थ्रिलर हिस्ट्री
ट्रेन ड्रीम्स (Train Dreams)
जोएल एडगर्टन और फेलिसिटी जोन्स स्टारर ट्रेन ड्रीम्स भी रिलीज के लिए तैयार है, जो डेनिस जॉनसन की फेमस नॉवेल पर आधारित है। ये फिल्म 20वीं सदी की कहानी है, जिसमें रॉबर्ट ग्रैनिएर की कहानी दिखाई गई है, जो रेलरोड वर्कर है और उसकी जिंदगी प्रत्याशित गहराई और सुंदरता से भरपूर है।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट- 21 नवंबर
जोनर- ड्रामा
वन शॉट विद एड शीरन (One Shot With Ed Sheeran)
एडोलसेंस के निर्देशक फिलिप बैरेंटिनी ने एड शीरन की म्यूजिकल जर्नी को 1 घंटे में दर्शाया है। एड शीरन इसमें न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपने बेस्ट गाने परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट- 21 नवम्बर
जोनर-म्यूजिकल
होमबाउंड (Homebound)
नीरज घेवान की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तारीफ पाने वाली और इंडिया की तरफ से ऑस्कर में एंट्री लेने वाली 'होमबाउंड' अब थिएटर के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिल्म दो दोस्तों की कहानी है, जो पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने मुख्य भूमिका निभाई हैं। जाह्नवी कपूर भी मूवी का पार्ट हैं।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट-21 नवम्बर
जोनर- ड्रामा फिल्म
