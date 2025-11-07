Family Man 3: जयदीप अहलावत ने छुए Manoj Bajpayee के पैर, स्टेज पर बना दिल जीतने वाला मूमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'द फैमिली मैन' सीजन 3 इस महीने के अंत में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेकर्स ने शुक्रवार को शो का एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिससे फैंस को इस सीजन की कहानी की एक झलक मिल गई है। जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी के बीच होने वाले आमना-सामना को लेकर फैंस सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। दोनों सितारे मुंबई में शो के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मौजूद थे, जहां जयदीप ने मनोज के पैर भी छुए, और जब दोनों ने मंच पर आमना-सामना वाला सीन दोहराने की कोशिश की, तो दोनों खूब हंसे और वहां एक मूमेंट बन गया।

जयदीप ने छुए मनोज बाजपेयी के पैर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मनोज और जयदीप एक सीन को दोहराने के लिए मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयदीप ने पहले मनोज के पैर छुए, फिर मनोज ने उन्हें गोद में उठाकर गले लगा लिया। दोनों ने हाथ मिलाया और मंच पर तनावपूर्ण पल को दोहराने के लिए खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन जयदीप अपनी हंसी नहीं रोक पाए और दोनों ने खिलखिलाकर हंसते हुए एक-दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

फैमिली मैन 3 के ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक फैंस ने कमेंट किया, 'हमारे पास दो बेहतरीन कलाकार हैं। सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार है'। एक अन्य ने कहा, 'वे एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं'। एक अन्य ने कहा, 'गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा रीयूनियन'। ट्रेलर की शुरुआत श्रीकांत (मनोज) द्वारा अपने परिवार को यह बताने से होती है कि वह एक जासूस है। साथ ही हम देखते हैं कि उसे एक मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। इसी बीच, निमरत कौर घोषणा करती है कि वह इस खेल की मास्टरमाइंड है। उसे नॉर्थ-ईस्ट के एक मजबूत ड्रग तस्कर (जयदीप अहलावत द्वारा अभिनीत) का पता चलता है, और अब श्रीकांत को इस नए खतरे से निपटने का रास्ता खोजना होगा।