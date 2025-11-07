The Family Man 3 Trailer: OTT पर रिकॉर्ड तोड़ेगा फैमिली मैन, जयदीप के आते ही 'क्रिमिनल' बने श्रीकांत तिवारी
द फैमिली मैन सीजन 3 का दर्शकों को एक लंबे समय से इंतजार है। रिलीज डेट की घोषणा के बाद अब मेकर्स ने फाइनली मनोज बाजपेयी की शानदार सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज जयदीप अहलावत हैं, जिन्हें देखकर आप सीटी बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। नीचे देखें ट्रेलर:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सालों तक फैंस को इंतजार करवाने के बाद अब फाइनली 'द फैमिली मैन' अपने तीसरे दमदार सीजन के साथ इस महीने लौट रहा है। मनोज बाजपेयी स्टारर इस स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज में इस बार कई नए चेहरे एड हो रहे हैं, जो इस सीरीज को देखने का मजा दोगुना कर देंगे।
मेकर्स 'द फैमिली मैन' सीरीज को लेकर एक के बाद एक अपडेट दे रहे हैं। रिलीज डेट का खुलासा करने के बाद हाल ही में प्राइम वीडियो ने मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। चंद मिनट के इस ट्रेलर में एक-एक सीन ऑडियंस को इंगेज रखने वाला है।
2 मिनट 49 सेकंड के ट्रेलर का असली हीरो है ये एक्टर
'द फैमिली मैन' सीजन 3 के ट्रेलर की शुरुआत होती है, मनोज बाजपेयी सबके फेवरेट श्रीकांत तिवारी के साथ, जो अपने बेटे को ये बताता है कि वह एजेंट है। सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे श्रीकांत तिवारी के इस खुलासे के साथ ही उनके और उनके परिवार पर कई मुसीबते आने वाली है।
ट्रेलर में दिखाया गया है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला श्रीकांत तिवारी के नाम पर एक अरेस्ट वारेंट जारी होता है और पुलिस की नजरों में वह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। श्रीकांत तिवारी समझ जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ निम्रित कौर की 'मीरा' के रूप में एंट्री होती है, जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े ड्रग्स स्मगलर (Jaideep Ahlawant)के साथ हाथ मिलाती है।
ट्रेलर में जयदीप अहलावत की एंट्री से लेकर श्रीकांत तिवारी के मोस्ट वांटेड बनना और उनके पीछे पुलिस से लेकर ड्रग स्मगलर का पड़ना, एक-एक सीन ट्रेलर का आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा।
कब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'द फैमिली मैन-3'?
'द फैमिली मैन-3' के निर्देशक राज एंड डीके ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ऑडियंस एक पल भी ये सीरीज देखते हुए बोर न हो, इसलिए इसमें श्रीकांत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने की गुत्थी तो है ही, लेकिन इसी के साथ इसमें ढेर सारे वनलाइनर कॉमेडी लाइने और शानदार रैप भी है, जो ट्रेलर को और भी इंटरेस्टिंग बना रही है।
मनोज बाजपेयी, निमृत कौर, जयदीप अहलावत और शारिब हाशमी स्टारर ये वेब सीरीज 21 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर रिलीज होगी।
