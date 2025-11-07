The Family Man 3 Trailer: OTT पर रिकॉर्ड तोड़ेगा फैमिली मैन, जयदीप के आते ही 'क्रिमिनल' बने श्रीकांत तिवारी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सालों तक फैंस को इंतजार करवाने के बाद अब फाइनली 'द फैमिली मैन' अपने तीसरे दमदार सीजन के साथ इस महीने लौट रहा है। मनोज बाजपेयी स्टारर इस स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज में इस बार कई नए चेहरे एड हो रहे हैं, जो इस सीरीज को देखने का मजा दोगुना कर देंगे।

मेकर्स 'द फैमिली मैन' सीरीज को लेकर एक के बाद एक अपडेट दे रहे हैं। रिलीज डेट का खुलासा करने के बाद हाल ही में प्राइम वीडियो ने मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। चंद मिनट के इस ट्रेलर में एक-एक सीन ऑडियंस को इंगेज रखने वाला है।

2 मिनट 49 सेकंड के ट्रेलर का असली हीरो है ये एक्टर 'द फैमिली मैन' सीजन 3 के ट्रेलर की शुरुआत होती है, मनोज बाजपेयी सबके फेवरेट श्रीकांत तिवारी के साथ, जो अपने बेटे को ये बताता है कि वह एजेंट है। सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे श्रीकांत तिवारी के इस खुलासे के साथ ही उनके और उनके परिवार पर कई मुसीबते आने वाली है।