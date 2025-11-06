Friday Releases: फ्राइडे को 12 सीरीज-फिल्मों के साथ OTT और थिएटर्स में धमाका, वीकेंड तक चलेगा फुल मनोरंजन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।Friday New Releases: शुक्रवार का दिन मेकर्स के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता है। क्योंकि फ्राइडे के दिन ही फिल्मों और सीरीज की बॉक्स ऑफिस पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस्मत लिखी जाती है। नवंबर का पहला शुक्रवार तो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते मनोरंजन का जो सिलसिला शुरू होगा, वह पूरे वीकेंड नहीं रुकने वाला है। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट से देखते हैं इस फ्राइडे थिएटर और OTT पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट:

बारामुल्ला (Baramulla) ये कश्मीर के एक शांति से भरे हुए टाउन बारामुल्ला की कहानी है। जहां पर एक नए पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर होता है, जिसकी अच्छी खासी जिंदगी तब ट्रैजिक टर्न लेती है, जब एक अनसुलझे केस को सुलझाते हुए उसे कई सुपरनैचुरल शक्तियों का सामना करना पड़ता है। इसमें मानव कॉल, अरिस्ता मेहता मुख्य भूमिका में हैं।

प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स (Netflix)

रिलीज डेट- 7 नवंबर

जोनर-साई फाई एज यू स्टूड बाय (As You Stood By) इंटेंस कोरियन क्राइम थ्रिलर दो महिलाओं यून सु एंड हुईं सु की कहानी है, जो मिलकर हुईं सु के पति की मौत का षड्यंत्र रचती हैं। हालांकि, एक अंजान मेहमान के आने से उनकी ये योजना धरी की धरी रह जाती है।

प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स (Netflix)

रिलीज डेट- 7 नवंबर

जोनर- क्राइम थ्रिलर ऑल हर फॉल्ट (All Her Fault) ऑल हर फॉल्ट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो एंड्रिया मारा की नॉवेल पर आधारित है। सीरीज की कहानी एक मां की है, जो अपने बच्चें को प्ले डेट से पिकअप करने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो उसके पास एड्रेस है वह झूठा है और उसका बेटा गायब है। उसके बाद उसकी परफेक्ट लाइफ में क्या भूचाल आता है, कहानी इस बारे में है।

प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)

रिलीज डेट- 7 नवंबर

जोनर-साइकोलॉजिकल थ्रिलर हक (Haq) यामी गौतम और इमरान हाशमी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म को थिएटर में देखने का एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इस फ्राइडे ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मूवी की कहानी 1980 के उस समय को दिखाती है, जब देश में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और तलाक के कानूनों पर काफी चर्चा हुआ करती थी। यामी गौतम ने फिल्म में शाजिया बानो का किरदार अदा किया है, जो 'शाह बानो' की कहानी प्रेरित है।

प्लेटफॉर्म- थिएटर्स

रिलीज डेट- 7 नवंबर

जोनर- कोर्टरूम ड्रामा महारानी सीजन 4 (Maharani Season 4) हुमा कुरैशी एक बार फिर से महारानी सीजन 4 में रानी भारती बनकर लौट रही हैं। इस बार उनकी नजर सिर्फ बिहार की राजनीति कि गद्दी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय राजनीति में कूदने का प्लान बनाती हैं। क्या वह अपने मंसूबों में कामयाब होंगी या नहीं, यही चौथे सीजन की कहानी को दर्शाती है।

प्लेटफॉर्म- सोनीलिव (Sony Liv)

रिलीज डेट- 7 नवंबर

जोनर-पॉलिटिकल ड्रामा द गर्लफ्रेंड (The Girlfriend) रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म एक महिला की कहानी है, जो कॉलेज डेज में लव, अनुकूलता की तलाश करती है। ये फिल्म रिश्तों की सच्चाई से वाकिफ होना और पर्सनल ग्रोथ पर आधारित मूवी है। इसका निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है।

प्लेटफॉर्म- थिएटर्स

रिलीज डेट- 7 नवंबर

जोनर- रोमांटिक ड्रामा थोड़े दूर थोड़े पास (Thode Door Thode Paas) थोड़े दूर थोड़े पास आम जिंदगी की एक मजेदार कहानी है, जो मेहता फैमिली के इर्द-गिर्द घूमती है। रिटायर नौसेना अधिकारी अपने परिवार को ये चुनौती देते हैं कि वह डिजिटल की दुनिया से दूर रहे, अगर वह इसमें सफल हो गए, तो वह उन्हें एक करोड़ रुपए देंगे। ये सुनकर मेहता परिवार ऐसा करने के लिए मान जाता है। फिल्म में पंकज कपूर, मोना सिंह, कुणाल रॉय कपूर मुख्य भूमिका में हैं।

प्लेटफॉर्म- ZEE5

रिलीज डेट-7 नवंबर

जोनर-फैमिली ड्रामा ग्रूम एंड टू ब्राइड्स ( Groom & Two Brides) ग्रूम एंड टू ब्राइड्स आदम की कहानी है, जो कमिटमेंट देने से घबराता है। उसकी दुनिया 360 डिग्री तब बदल जाती है, जब उसकी दो अलग महिलाओं से सेम टाइम में सीक्रेट तरीके से इंगेजमेंट हो जाती है।



प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

रिलीज डेट- 7 नवंबर

जोनर-रोमांटिक कॉमेडी